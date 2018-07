Igreja protesta pondo Jesus, Maria e José em “cela do ICE”

A manifestação tem o objetivo de alertar a consciência para a política migratória de “tolerância zero” da administração Trump

Na noite de segunda-feira (2), uma igreja de Indianápolis cercou as estátuas de José, Maria e o menino Jesus com telas de arame para protestar contra a política migratória de “tolerância zero” da administração Trump. Batizada de “Toda família é sagrada” (#EveryFamilyIsHoly) pela Christ Church Cathedral, estátuas da Sagrada Família estão expostas no jardim frontal da igreja. O objetivo do protesto é “alertar a consciência para as atrocidades humanitárias causadas por políticas de imigração da nossa nação ‘tolerância zero’ no fronteira e aqui em Indianapolis”.

A exibição foi montada semanas depois que milhares de menores foram separados de suas famílias na fronteira dos EUA com o México. Após a indignação nacional, Trump assinou uma ordem executiva no final de junho permitindo que as famílias permanecessem juntas em detenção. Stephen Carlsen, reitor da Christ Church Cathedral, disse ao canal de TV Fox News que a demonstração permanecerá do lado de fora da igreja no centro de Indianápolis, o tempo que for necessário.

“A Sagrada Escritura é clara sobre como tentamos achar segurança para as famílias: Devemos mostrar misericórdia e recebê-los”, disse Carlsen em um comunicado. “A Sagrada Família nos pede hoje para sermos solidários com todas as famílias em busca de segurança e um futuro para seus filhos”, continuou ele. “Nós não ficaremos parados enquanto eles (crianças) estão sendo tirados de seus pais e famílias estão sendo tiradas de nossas comunidades e congregações”.

Carlsen disse que a Igreja costuma exigir um presépio e isso inclui muitas vezes, a Sagrada Família, pastores, a estrela de Belém e anjos, com a proximidade do Natal. A decoração visa simbolizar “uma família sem-teto, sem ter para onde ir e onde Cristo nasceu. “Essa exibição, ele disse,” nos desafia a avaliar sobre como tratamos as pessoas mais vulneráveis”, na esperança que essa nova manifestação o faça também.

A igreja histórica, localizada a um quarteirão da sede do governo estadual em Monument Circle, Indianápolis, também incentivou seus fiéis a participar de um protesto contra as políticas de imigração da administração em junho. A Christ Church Cathedral se apresenta como um “refúgio para a cidade” e é “voltada para a missão”, com ênfase nas comunidades sem-teto, LGBT e hispânica em Indianápolis, de acordo com seu website.