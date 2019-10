Igreja Saint James promove festa de Nossa Sra. Aparecida em Newark

As comemorações atraem inúmeros fiéis ao local e já se tornou tradição no bairro do Ironbound

No domingo (13), a Paróquia da Igreja Saint James, localizada no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), realizará a procissão com missa, às 10:00 am, em homenagem à Nossa Sra. Aparecida, a padroeira do Brasil. Todos os anos, o evento atrai inúmeros fiéis ao local e já se tornou tradição, especialmente a procissão por diversas ruas do bairro.

Durante alguns anos, o anexo da Igreja Saint James também abrigou as sessões do Consulado Itinerante em Newark, realizado pelo Consulado Geral do Brasil em Nova York.

A virgem Santa, mãe de Jesus Cristo, apareceu em diversas localidades ao redor do mundo em momentos importantes da história. Graças à misericórdia de Deus, Maria apareceu no Brasil na forma de uma imagem negra, na época em que a escravidão no país estava em alta. Maria foi proclamada Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha do Brasil, em 16 de julho de 1930 pelo papa Pio XI. O Brasil rende-se ao amor incondicional da “Mãe negra” no dia 12 de outubro, data que marcou, em 1980, a proclamação de feriado e consagração do Santuário Nacional de Aparecida pelo Papa João Paulo II.

A aparição da imagem de Nossa Senhora de Aparecida ocorreu em 1717, época das Capitanias Hereditárias. O governante das capitanias de São Paulo e Minas de Ouro estava de passagem pelo Vale do Paraíba, mais precisamente por Guaratinguetá. Animados com a visita, o povo daquela localidade resolveu fazer uma festa de boas-vindas e para isso chamaram três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Filipe Pedroso para lançar as redes no rio e pescar bons peixes.

O fato era que, naquela época, meados de Outubro, não era tempo de peixes. Porém, como não podiam contradizer o pedido, rezaram pela proteção e benção da Virgem Maria e de Deus para que pudessem voltar à terra firme com fartura. Depois de inúmeras tentativas sem sucesso, eis que surpreendentemente eles pescaram o corpo de uma imagem. Curiosos, lançaram novamente as redes e “pescaram” uma cabeça que se encaixou perfeitamente ao corpo. Depois deste encontro, que nos dias de hoje é representado em todo o Brasil no dia 12 de outubro emocionando os fieis, o barco se encheu tanto de peixes que ele quase virou!

A partir daí, a devoção da Santa foi se espalhando. Primeiro nas casas, depois se construiu uma capela, depois uma basílica, até chegar ao quarto maior santuário do mundo, o Santuário Nacional de Aparecida localizado na cidade de Aparecida, interior do Estado de São Paulo.

A Paróquia da Igreja Saint James fica localizada na 143 Madison St., no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Info.: (973) 344-8322.