Igrejas unem-se para oferecer “santuário” a imigrantes em NY

A Interfaith Sanctuary Coalition visa oferecer solidariedade aos estrangeiros com status migratório irregular nos EUA

Quatro igrejas na cidade de Syracuse (NY) juntaram-se a um número crescente de organizações religiosas por todo o país que se autodeclararam “santuários” para os imigrantes indocumentados. A nova Interfaith Sanctuary Coalition foi formada demonstrar solidariedade aos estrangeiros com status migratório irregular nos EUA.

Não somente a All Saints Roman Catholic Church em Syracuse juntou-se a nova coalisão a favor do “santuário”, mas transformou uma parte da reitoria em um espaço onde um imigrante indocumentado que luta contra a deportação possa ficar.

“Uma pessoa que estaria fugindo do ICE (Departamento de Imigração) poderia viver nesse santuário”, disse o Padre Fred Daley, líder religioso da All Saints Church. “A coalisão proveria apoio, alimentação se necessário e etc., durante o tempo que eles estiverem passando pelo processo legal”.

Daley disse que isso seria a última alternativa dramática que um indivíduo teria a disposição e espera que não haja interferência das autoridades migratórias.

“Por tradição, o Governo nunca ultrapassou a linha e entrou na igreja para invadir um santuário”, disse ele. “Nós também temos plena consciência que estamos em um momento novo na administração Trump e, portanto, tudo é possível”.

Daley detalhou que as igrejas possuem uma longa história em prover santuários. A coalisão, que atualmente consiste da All Saints Church, St. Lucy’s Roman Catholic Church, University United Methodist Church e a Plymouth Congregational Church, espera que mais templos juntem-se à iniciativa.

Além de prover espaços seguros, a coalisão também educa o publico sobre assuntos migratórios, assim como pressiona a favor de uma reforma migratória e oferece apoio às famílias durante as audiências nos tribunais.