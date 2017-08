Illinois limitará colaboração da polícia com o ICE

A nova diretriz proíbe a polícia de revistar, prender ou deter alguém somente por causa do status migratório

Conforme o plano assinado pelo Governador Bruce Rauner, Illinois limitará a colaboração das polícias do estado e municipais com os agentes do Departamento de Imigração (ICE). O documento assinado na segunda-feira (28) contrasta a posição do governador republicano com a postura do próprio partido.

A medida proíbe a polícia de revistar, prender ou deter alguém somente por causa do status migratório ou dos pedidos feitos por agentes do ICE. Entretanto, as autoridades locais poderão contatar os agentes ou deter alguém caso seja apresentada uma ordem de prisão válida, segundo a nova diretriz. Rauner reconheceu na cerimônia de assinatura, que contou com uma multidão e atmosfera festiva numa vizinhança de predominância latina, que se tratava de uma proposta que muitas pessoas não queriam que ele apoiasse. Ele detalhou que mudou de ideia depois de conversar com autoridades de segurança e líderes comunitários.

“Isso demorou meses de meses de negociações difíceis”, disse o Governador depois da apresentação de uma banda mexicana e discursos de celebração, incluindo um proferido por um democrata. Ele acrescentou que a medida ajudará Illinois a “continuar a ser um estado acolhedor”.

Os apoiadores da medida insistem que ela não chega a ser uma lei “santuário” porque permite a comunicação e garante que o estado cumpra as leis federais. Entretanto, os republicanos oponentes consideraram a diretriz um “santuário”, motivados pelo fato de o Presidente Trump ter ameaçado combater as cidades santuários, as quais possuem leis que beneficiam os imigrantes indocumentados.

A decisão de Rauner o colocou numa situação delicada, pois ele é o primeiro governador republicano em Illinois há mais de uma década. Ele tentará a reeleição em 2018, portanto, precisará do apoio de colégios eleitorais republicanos fora de Chicago. Ele disse acreditar que a diretriz aumentará a segurança e “melhorará a conectividade” entre os imigrantes e as autoridades de segurança pública, tornando o estado mais seguro.