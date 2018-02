Imigração: Americanos se aproximam mais de democratas que de Trump

A população quer ajudar os Dreamers, não quer o muro e são a favor do fluxo migratório

O Presidente Donald Trump tem proposto o que ele considera um “compromisso justo” com o Congresso no que diz respeito à reforma migratória; com 4 componentes principais: 1) A possibilidade de acesso à cidadania aos Dreamers; 2) Um muro ao longo da fronteira com o México e verba para a Patrulha da Fronteira (CBP); 3) O fim da Loteria do Green Card e 4) a proibição de que cidadãos americanos patrocinem para a residência permanente (green card) filhos adultos, pais e irmãos.

Enquanto a possibilidade de legalização dos Dreamers, imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância, seja amplamente popular entre a população em geral, um muro ao longo da fronteira com o México e a redução do fluxo migratório não são. Essa posição se alinha com os democratas e os republicanos a favor da imigração no Congresso que insistem num acordo que ajude os Dreamers, mas que não inclua um muro ou o combate à imigração.

Várias pesquisas de opinião diferenciam em níveis, mas os resultados são de forma consistentes e majoritários. Quinnipiac, de 19 a 23 de janeiro, 75% apoiam a proposta, 18% se opõem. ABC News/Washington Post, de 15 a 18 de janeiro, 87% aprovam um “programa que permite que os Dreamers permaneçam nos EUA, caso não possuem antecedentes criminais, 11% se opõem. CNN, de 14 a 15 de janeiro, 84% apoiam o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), 11% se opõem. CBS News, de 13 a 16 de janeiro, 87% apoiam os Dreamers, 11% se opõem. Pew Research Center, de 10 a 15 de janeiro, 74% apoiam os Dreamers, 21% se opõem. NBC News/Wall Street Journal, de 13 a 15 de dezembro, 62% apoiam o DACA, 19% se opõem. Marist, de 4 a 7 de dezembro, 58% apoiam os Dreamers, 15% querem deportá-los.

Já com relação à construção de um muro ao longo da fronteira com o México: ABC News/Washington Post, de 15 a 18 de janeiro, 63% se opõem, 34% apoiam. CNN, de 14 a 15 de janeiro, 62% são contra, 35% apoiam. CBS News, de 13 a 16 de janeiro, 61% são contra, 35% apoiam. Pew Research Center, de 10 a 15 de janeiro, 60% são contra, 37% apoiam. Quinnipiac, de 5 a 9 de janeiro, 63% são contra, 34% apoiam.