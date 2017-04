Imigração clandestina caiu antes de Trump

Estudo revela que, em 2009, o número de indocumentados era 11.3 milhões nos EUA

O número de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA caiu para 11 milhões desde 2009; especialmente devido à quantidade menor de mexicanos em situação migratória irregular, segundo uma pesquisa divulgada na terça-feira (25). O estudo foi realizado pelo Pew Research Center e utilizou dados de 2015; revelou que, em 2009, o número de indocumentados era 11.3 milhões. A quantidade de mexicanos indocumentados nos EUA caiu de 6.4 milhões para 5.6 milhões durante o mesmo período de 6 anos.

“Os números não estão subindo e, de fato, a quantidade de mexicanos tem caído há quase uma década”, disse Jeffrey Passei, demógrafo sênior do Pew Research Center em Washington-DC. “Isso tem muito a ver com a retórica que você ouve”.

O Pew não indicou a razão do declínio, entretanto, estudos anteriores revelam que a economia americana demorou a se recuperar da recessão e a segurança na fronteira tornou-se mais intensa no mesmo período.

O estudo é baseado em dados colhidos pelo Censo nos últimos anos da presidência de Barack Obama, mas está sendo divulgado durante os esforços da administração Trump de deportar todos os indocumentados nos EUA e construir um muro ao longo da fronteira com o México. O Pew não forneceu nenhuma prévia com relação à essa parte da população desde que Trump assumiu o cargo.

A pesquisa revelou que a imigração clandestina aumentou durante a década de 90 e início dos anos 2000 e pulou antes da recessão. Desde então, o número de mexicanos indocumentados nos EUA caiu, enquanto a quantidade de imigrantes oriundos da Ásia e América Central tem aumentado.

A quantidade de centro-americanos indocumentados era 1.8 milhão em 2015, em contraste com 1.6 milhão há 6 anos antes. Já o número de asiáticos indocumentados aumentou de 1.3 milhão para 1.5 milhão, revelou a pesquisa.

Em 2014, o número de imigrantes indocumentados nos EUA era 11.1 milhões, com os mexicanos totalizando 5.9 milhões dessa população. O Pew também divulgou um estudo preliminar no qual a população indocumentada no país em 2016 era de 11.3 milhões. O centro detalhou que a estimativa não é diferente estatisticamente dos números em 2015, pois é oriunda de dados separados e com maior margem de erro.