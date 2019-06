Imigração: Como proceder se for abordado por agentes do ICE?

Trump postou no Twitter que agentes de imigração efetuariam batidas em 10 cidades grandes nos EUA

Na sexta-feira (21), o Presidente Donald Trump postou no Twitter que agentes do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) efetuariam a prisão de milhões de imigrantes indocumentados. Estes ataques seriam realizados não apenas em locais de trabalho, mas também nas residências que possuíam ordens finais de deportação.

As batidas aconteceriam em 10 grandes cidades que possuem concentrações altas de comunidades imigrantes. Entretanto, no domingo (23), foi informado que o plano havia sido adiado. Mesmo assim, ativistas estão realizaram reuniões e palestras com as pessoas para orientar sobre o que fazer se agentes do ICE aparecerem nas casas. As informações foram publicadas no jornal Brazilian Times.

A postagem de Trump no Twitter gerou preocupação em várias comunidades, entretanto, na tarde de sábado (22), ele disse que iria adiar as batidas por duas semanas, dando um prazo aos congressistas democratas para apresentarem uma solução para a proteção das fronteiras do país, especialmente na divisa dos EUA com o México.

Apesar do adiamento da data das operações, ativistas divulgaram algumas dicas sobre como os imigrantes devem agir caso sejam abordados por agentes do ICE.

. Não abra a porta:

Uma das orientações é que os migrantes não abram as portas para os agentes do ICE. Ao invés disso, pergunte aos agentes se eles têm um mandado de busca. Se eles disserem que sim, peça-lhes para colocá-lo debaixo da porta. Você não é obrigado a responder a qualquer pergunta.

Procure seu nome, endereço e uma assinatura no mandado. Uma ordem de remoção do ICE não é suficiente para permitir a deportação. Determine que tipo de garantia você terá. Um mandado de busca assinado por um juiz permite que os agentes vistoriem sua casa. Se for um mandado de prisão, saia, mas certifique-se de que todos os outros permaneçam dentro da casa.

. Peça um advogado:

O imigrante deve saber que tem direito a um advogado. Se os agentes tentarem entrar em sua casa à força, diga-lhes que você “não autoriza a entrada” e peça para falar com um advogado.

. Permaneça em silêncio e proteja suas informações:

Se você estiver sendo detido ou preso, exerça seu direito de permanecer em silêncio e não assine nada sem a presença de um advogado. Não forneça suas informações pessoais, nem impressões digitais. Não forneça seu cartão de identificação ou seus documentos.

Se você estiver em um espaço público, pergunte aos agentes se você está sendo preso. Se eles disserem sim, você tem o direito de permanecer em silêncio até que seu advogado esteja presente. Se eles disserem não, você pode sair. Se você está detido, tem o direito de pedir fiança.

. Documente tudo:

Também é importante documentar tudo. Você tem o direito de gravar vídeos e fotos. Faça anotações das placas das viaturas usadas na operação e dos números dos crachás dos agentes. Então, informe o incidente telefonando para a linha direta de alguma entidade que defende os imigrantes ou advogado. Por isso, é importante ter sempre anotado estes contatos.