Imigração faz batidas e prende centenas em pelo menos 6 estados

Nessa semana, agentes do Departamento de Imigração (ICE) realizaram batidas em pelo menos 6 estados nos EUA. A ação é a primeira da administração Trump depois do decreto de lei assinado em 26 de janeiro que visa prender os aproximados 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem no país.

As batidas, as quais as autoridades alegam focalizar em estrangeiros criminosos, também prenderam imigrantes que não possuem antecedentes criminais, em contraste com a administração Obama que priorizava prender e deportar aqueles que cometeram crimes. Trump prometeu deportar até 3 milhões de indocumentados com antecedentes criminais. Em janeiro, ele mudou a política da administração anterior e ampliou a gama de quem o Departamento de Segurança Nacional (DHS) considera “criminoso”.

As autoridades migratórias confirmaram que os agentes entraram em residências e locais de trabalho nas cidades de Atlanta, Chicago, Nova York, Los Angeles e nos estados de North Carolina e South Carolina, prendendo centenas de pessoas. Entretanto, Gillian Christensen, porta-voz do DHS, órgão que supervisiona o ICE, alegou que as batidas fizeram parte de ações de “rotina”. Aparentemente, o ICE não gosta do termo “batidas” e prefere citar que as autoridades estão realizando “ações coordenadas”.

Christensen disse que as batidas, que começaram na segunda-feira (6) e terminaram na tarde de sexta-feira (10), detiveram imigrantes de pelo menos 12 países latino-americanos.

“Nós estamos falando de pessoas que representam ameaça à segurança pública e à integridade do sistema migratório”, comentou ela, frisando que a maioria dos detidos é formada por criminosos perigosos, incluindo alguns condenados por homicídio e violência doméstica.

Entretanto, ativistas defensores dos direitos dos imigrantes rebateram que as batidas foram além dos 6 estados citados pelo DHS e que o ICE intensificou as batidas nos últimos 2 dias na Flórida, Kansas, Texas e no norte da Virgínia. A prisão dos imigrantes sem antecedentes criminais chocou as comunidades e gerou a preocupação de que o novo governo começou a perseguir pessoas que obedecem as leis.

“Claramente, essa é a primeira onda de ataques da administração Trump e nós sabemos que essa não será a única”, disse Cristina Jimenez, diretora do United We Dream, na sexta-feira (10) durante um encontro com ativistas.

Na quinta-feira (9), agentes do ICE prenderam centenas de pessoas na região metropolitana de Los Angeles (CA) durante o período de 1 hora, entrando nas casas dos imigrantes ou a caminho do trabalho durante a manhã, denunciaram ativistas.

Na sexta-feira (10), David Marin, diretor do ICE em Los Angeles, disse numa coletiva de imprensa que 75% das aproximadamente 160 pessoas detidas nas batidas eram indivíduos com antecedentes criminais; o resto cometeu pequenos delitos ou estavam no país em situação irregular. Na noite do mesmo dia, as autoridades detalharam que 37 dos detidos em Los Angeles foram deportados ao México.

“Criminosos perigosos que deveriam ser deportados estão sendo liberado em nossas vizinhanças”, disse Marin.

As estações de rádio em espanhol e a afiliada da NPR em Los Angeles têm divulgado anúncios de utilidade pública a cada 1 hora do seminário “Saiba os seus direitos” realizado pela Coalition for Humane Immigrant Rights of Los Angeles que ocorreu na sexta-feira e sábado (11). Quando o seminário começou na sexta-feira, às 4:00 pm, mais de 100 pessoas se aglomeraram na sede da ONG, no bairro de Westlake.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra o que parece agentes do ICE detendo pessoas no estacionamento de um shopping center em Austin (TX). Os ativistas também denunciaram batidas nas estradas, onde agentes pareciam pedir aos imigrantes documentos de identidade (IDs), na Carolina do Norte e Austin. Representantes do ICE negaram que as autoridades estivessem fazendo batidas nas estradas durante a operação.

“Eu tenho recebido diversas mensagens das pessoas de que elas viram agentes do ICE nas ruas. Os professores do meu distrito me contataram e relataram que algumas crianças não foram à escola porque estão com medo”, disse Greg Casar, membro do Conselho Municipal de Austin. “Eu conversei com uma moradora, mãe solteira, e agentes do ICE bateram à sua porta nesta manhã”.

O Deputado Joaquin Castro (D-TX) disse que confirmou com o escritório do ICE em San Antônio que o órgão “realizou batidas nas regiões central e sul do Texas como parte da Operação Cross Check”.

“Eu estou pedindo ao ICE para esclarecer se esses indivíduos são de fato ameaças perigosas e violentas às nossas vizinhanças e não pessoas que estão pacificamente criando suas famílias e contribuindo para o nosso estado”, disse Joaquin na noite de sexta-feira (10).