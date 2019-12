Imigração impulsiona o crescimento populacional no Canadá

A imigração tornou-se um dos principais impulsionadores da expansão econômica canadense nos últimos anos

O fluxo de imigrantes e residentes não permanentes aumentou a população do Canadá em 0,6% no terceiro trimestre, o maior aumento de registros há quase cinco décadas, ou seja, desde 1971. A população do país cresceu 208.234 no período de julho a setembro, com 83% desse aumento devido à imigração internacional, segundo estimativas da Statistics Canada divulgadas na quinta-feira (19) em Ottawa. Um crescimento dessa magnitude relacionado à imigração internacional “nunca havia sido visto antes em um único trimestre”, afirmou a agência.

A imigração tornou-se um dos principais impulsionadores da expansão econômica do Canadá nos últimos anos, gerando ganhos robustos no mercado imobiliário e de trabalho. O fluxo migratório compensou alguns dos efeitos do envelhecimento populacional no país.

Os novos imigrantes totalizaram 103.751 no trimestre, enquanto o número de residentes não permanentes aumentou 82.438. A região da British Columbia registrou o crescimento populacional mais rápido, enquanto Newfoundland foi a mais baixa.

O atual sistema de contagem demográfica do Canadá foi iniciado em 1971.