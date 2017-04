Imigração libera indocumentado casado com americana

Em março, Juan Vivares foi preso em Nova York e transferido para centros de detenção no Texas e Louisiana

Na quinta-feira (6), foi um reencontro emocionante para o imigrante Juan Vivares, de 29 anos, natural da Colômbia, que havia sido afastado repentinamente da esposa e filho por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele abraçou a esposa, Yahaira Burgos, de 39 anos, e o filho do casal de 1 ano, Christopher, em quanto relatava, numa coletiva de impresa, a experiência passada em centros de detenção no Texas e Louisiana.

A saga do imigrante indocumentado começou em março, quando ele compareceu à uma visita de rotina ao escritório do ICE em Manhattan (NY). A aplicação para asilo político de Vivares foi negada em 2016, mas ele aplicou para permanecer nos EUA através do casamento com Burgos, que é cidadã americana, e o filho de 1 ano nascido no país. Entretanto, ao invés da visita de rotina, ele foi detido e os agentes o ameaçaram de ser deportado para a Colômbia.

“Foi uma experiência bastante difícil”, disse Yahaira, cuja saga foi publicada em um editorial no jornal NY Daily News. “Todas as vezes que conversei com ele, pude sentir como se sentia. Eu fiquei doente. O meu bebê adoeceu. Isso foi realmente uma experiência bastante ruim que eu não desejo a ninguém”, acrescentou.

Sem saber o que fazer, Burgos procurou ativistas defensores dos direitos dos imigrantes e implorou por ajuda. O ICE trouxe Vivares de volta à Nova York e o liberou na terça-feira (4), enquanto o caso ainda é processado. O eletricista deve usar um bracelete GPS no tornozelo e não pode sair da área do Tri-State (Nova York, New Jersey e Connecticut).

“Primeiramente, quando eu vi a minha esposa, eu a abracei, beijei e me senti acolhido novamente”, disse Juan aos repórteres, na quinta-feira (6). “Mais tarde, eu vi esse menininho e ele sorriu para mim como sempre faz quando o vejo. Esse foi o momento mais difícil e poderoso na minha vida”.

Vivares entrou nos EUA em 2011, após receber ameaças de morte em decorrência do seu ativismo político em sua cidade natal, Antioquia, conforme familiares.

“Obviamente, nós estamos muito felizes que o Juan tenha sido liberado”, disse a advogada do imigrante, Rebecca Press. “Ele nunca fez nada a não ser trabalhar arduamente e agir como um membro produtivo da sociedade”.

A imprensa e outros apoiadores comemoraram a libertação do imigrante. “Este é um momento raro de alegria e prazer numa administração em que vemos poucos casos assim”, disse Steve Choi, diretor executivo do The New York Immigration Coalition. “Este é um testemunho da nossa força”.

“Esta é uma vitória que deve ao poder das pessoas. Eu vejo o caso de Juan simplesmente como o início”, concluiu o ativista.