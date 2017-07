Imigração prende brasileiro em visita ao DMV

Rafael Medeiros trabalha na construção civil e está nos estágios finais do processo de legalização

No início de junho, Rafael Medeiros, natural do município de Curupaque (MG), residente em Abington (MA), tornou-se mais uma vítima da política migratória da administração Trump. Ele foi à uma filial do Departamento de Veículos Auto Motores (DMV) em New Hampshire para resolver um problema relacionado ao veículo dele, quando foi denunciado pela atendente aos agentes do Departamento de Imigração (ICE). O mineiro trabalha na construção civil, é casado com Nathália Medeiros e está nos estágios finais do processo de legalização nos EUA.

Rafael é um dos vários brasileiros que, desde a posse do Presidente Donald Trump, foram detidos por autoridades migratórias depois de comparecerem a tribunais e outras instalações públicas. Os casos têm gerado protestos por parte de ativistas, pois muitos deles alegam que os imigrantes terão medo de ser detidos, consequentemente, não comparecendo à audiências ou denunciando e testemunhando crimes.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (11), Nathália, que é mãe de 3 filhos menores, de 3, 8 e 10 anos, criou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ajuda-com-a-despesas-de-imigra%C3%A7%C3%A3o, cujo objetivo é angariar US$ 15 mil para os custos com o advogado de defesa e despesas familiares enquanto Rafael permanece detido. A audiência preliminar dele ocorreu na terça-feira (18).

“O meu nome e Nathália. Eu sou mãe de três filhos. O meu marido (se) chama Rafael. Nós moramos numa casa em Abington (MA). O meu marido sustenta a casa. Tenho uma filha de 10 anos, um filho de 8 anos e uma filha de 3 anos. Eu tinha aplicado para dar entrada nos papéis do meu marido. Até então estava indo tudo bem. Nós estávamos basicamente no último passo. Nisso, o meu marido foi a New Hampshire resolver um problema no Motor Vehicles. A mulher que o atendeu lá chamou a imigração para ele por não ter o documento. A imigração foi e o prendeu. Já vai fazer uma semana que o meu marido está preso”, relatou Medeiros no GoFundMe.com.

. Fiança alta:

A esposa de Rafael também detalhou que a fiança para liberá-lo ficaria entre US$ 8 mil e US$ 12 mil, além de US$ 3.500 cobrados pelo advogado de imigração. “Estou tendo gasto com advogado. Os nossos amigos e familiares têm nos ajudado na medida do possível. Eles têm me ajudado olhando os meus filhos pra mim pode trabalhar à noite no meu serviço. Eu estou precisando de ajuda. Eu não tenho dinheiro para pagar nem as contas de casa e muito menos para poder tirar o meu marido da prisão. Se o meu marido continuar lá, eu não sei o que vou arrumar com os meus três filhos. Dependo muito do meu marido. Como havia dito antes, ele é que sustenta a casa. Quando falei com a advogada, ela me disse que para poder tirar o meu marido de lá sairia entre US$ 8 mil e US$ 12 mil de fiança. A minha advogada pediu US$ 3,500 para poder começar o processo de tirá-lo de lá. Os meus amigos me ajudaram com esse dinherio. Pagaram US$ 2.500 e ainda está faltando US$ 1 mil. Preciso desses US$ 1 mil, antes de comparecer na Corte que será semana que vem, na terça-feria, dia 18 de julho”, postou ela na ocasião no website.

. Prisão afeta filhos no Brasil:

Nathália disse que Rafael tem mais 2 filhos no Brasil e que as crianças também dependem financeiramente dele. “O meu marido tem mais 2 filhos no Brasil que precisam da ajuda do pai deles aqui. Eu não quero ver a minha família separada. Não tenho condições de fazer isso sozinha. Quem puder ajudar com qualquer valor é benvindo. Desde já, agradeço a ajuda de cada um. Quem não pode contribuir financeiramente, eu peco que ajude em oração. Meu sincero desejo e que Deus abençoe a vida de vocês e que nunca venha a acontecer uma coisa dessa com nenhum de vocês. Obrigado”, concluiu.