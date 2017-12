Imigração prende brasileiro na entrada de tribunal em MA

José Roberto Tikim foi detido quando chegava para uma audiência num caso envolvendo disputa familiar

Mais um imigrante brasileiro foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando chegava para comparecer a uma audiência em um tribunal em Massachusetts. A prisão de José Roberto Tikim, natural do município de Mozarlândia (GO), ocorreu na segunda-feira, 27 de novembro, quando ele estava entrando no prédio para participar de uma audiência envolvendo uma disputa familiar.

Tikim, como é popularmente conhecido, trabalhava na construção civil durante o dia e a noite atuava como cantor e produtor musical na comunidade brasileira na região metropolitana de Boston (MA). Ele imigrou para os Estados Unidos em 2014.

. Campanhas beneficentes:

Comovidos com a prisão de José Roberto, amigos realizarão na sexta-feira (8), uma festa beneficente (#TODOSPORTIKIM) em prol dele, no Brazil Grill Steak House, em Brockton (MA). O evento contará com a participação de vários artistas locais, entre eles Samy, Thiago Papazoni, Eder Marcos e o grupo Forró Bom D+. O ingresso custa US$ 15. A verba arrecada será utilizada para a contratação de um advogado de imigração que defenda o brasileiro. O Brazil Grill Steak House fica localizado na 696 Crescent Street. Informações: (508) 588-6665.

Outra campanha foi lançada, desta vez online, de ajuda a Tikim. Na quinta-feira passada (30), a internauta Chrisy Shany lançou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/ajuda-ao-tikim, cujo objetivo é também angariar fundos para a contratação de um advogado de imigração. Até a manhã de quinta-feira (7) haviam sido angariados US$ 3.460.

“José Roberto Tikim foi preso pela imigração na segunda feira, dia 27 de novembro, quando chegava à Corte para uma corte (audiência) familiar. Ele veio para a América em 2014 em busca de uma vida melhor e, infelizmente, foi pego pela Imigração. Muito conhecido como Tikim, um rapaz trabalhador que trabalha na construção durante o dia e como produtor musical e cantor nas noites brasileiras.

Tikim tem um filho que precisa da ajuda financeira e emocional do pai, (mas) que no momento não pode estar presente na vida dele. Como muitas pessoas que acabaram de chegar, infelizmente ele não tinha uma reserva para esse tipo de emergência e está no momento precisando da ajuda dos amigos e da comunidade brasileira. Qualquer ajuda será bem vinda. Precisamos arrecadar $ (dinheiro) para contratar pelo menos um advogado para começar a trabalhar no caso dele. Conto com a ajuda de vocês. Lembrando que essa situação pode acontecer com qualquer um de nos…. Obrigada e que Deus abençoe a todos”, postou Chrisy no GoFundMe.com.