Imigração prende brasileiro na saída para o trabalho em CT

Edson Araújo Marçal foi detido por agentes do ICE na manhã de quarta-feira (23)

Na manhã de quarta-feira (23), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam Edson Araújo Marçal, residente em Connecticut, quando saía de casa para o trabalho. No mês de maio, ele é o segundo brasileiro detido pelas autoridades migratórias. Na tarde de sábado (26), brasileiros realizaram uma manifestação de apoio à liberação de Lucas Gonçalves de Oliveira Andrade, que foi preso por agentes do ICE, na terça-feira (8). O brasileiro reside em Newburyport (MA) nos últimos 13 anos e o protesto, liderado por Martha Arias, empregada da Richdale Food Store, ocorreu no Bartlet Mall, na mesma cidade. Segundo ela, o objeto foi demonstrar apoio a Lucas e “enviar uma mensagem ao ICE”.

Lucas foi deportado em 2005 e reentrou clandestinamente através da fronteira com o México. As informações são dos jornais The Daily News e o Brazilian Times. Andrade e outro homem, cujo nome não foi divulgado, foram presos por agentes do ICE na terça-feira (8), no interior do apartamento dele, na Collins St., em Newburyport (MA). O homem foi liberado, mas, segundo a advogada de Andrade, Becki Jacobson, ele foi mantido detido porque havia reentrado clandestinamente nos EUA depois de ter sido deportado.

. Campanha beneficente:

Na quarta-feira (23), a internauta Andréa Gonzalez, moradora em New Haven (CT), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/FRIENDS-FOR-EDDY; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil. Até a tarde de terça-feira (29), haviam sido arrecadados US$ 20.

“Edson Araújo Marçal, também conhecido como Edy, foi preso pela imigração quando saía de casa na quarta feira 05/23/18, pela manhã, para trabalhar. Edson é um membro conhecido na nossa comunidade brasileira como uma pessoa trabalhadora, sempre pronta a ajudar quem precisa, inclusive doando seu tempo depois de um dia de trabalho pesado para ajudar moradores de rua. Edson tem uma reserva, mas infelizmente não e muito pois ele estava colocando em dia os impostos e gastou muito com um advogado que dizia o estar ajudando e na verdade não mandou as aplicações necessárias para a continuação do seu processo. Precisamos da ajuda de todos os amigos e pessoas que o admiram. Que Deus abençoe a todos”, postou Andréa no GoFundMe.com.