Imigração prende dono de restaurantes em campo de golfe

Pedro Aranda é dono dos restaurantes Pedro’s Grill, Cantina, Fiesta Cancun Mexican e uma churrascaria

Na quinta-feira (9), agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam o comerciante Pedro Aranda, de 42 anos, morador em Cloquet (Minn.), num campo de golfe no Condado de Carlton. Ele foi detido pelo Setor de Remoções & Cumprimento das Leis (ERO) por violar as leis migratórias.

Pedro, natural de Guadalajara, México, é o proprietário dos restaurantes Pedro’s Grill e Cantina, ambos no centro comercial de Cloquet.

A Penitenciária do Condado de Douglas o manteve detido para o ICE até o início dessa semana, onde ele foi autuado e transferido para outras instalações. Conforme o porta-voz do ICE, Shawn Neudauer, um juiz federal de imigração emitiu uma ordem de saída voluntária para Aranda em 2010, a qual determinava que ele saísse dos EUA até 25 de maio de 2010. Quando ele não saiu do país até a data determinada, a ordem automaticamente se tornou uma ordem final de deportação.

“Aranda permanece sob a custódia do ICE enquanto aguarda a remoção dos Estados Unidos”, disse Neudauer.

O porta-voz explicou que a saída voluntária concede a um imigrante indocumentado até 120 dias para deixar o país por conta própria. Caso a pessoa não saia do país, uma ordem de deportação automaticamente entra em vigor.

Em 2015, Pedro disse ao Pine Journal que ele também era o proprietário de 2 restaurantes Fiesta Cancun em Twin Cities e uma churrascaria no Colorado.