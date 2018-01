Imigração volta a aceitar renovação do DACA

A decisão foi tomada 4 dias depois que um juiz federal bloqueou temporariamente a decisão de Trump de cancelar o programa

O Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) anunciou que voltou a aceitar as solicitações de renovação do Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa protege da deportação os imigrantes indocumentados que foram trazidos aos EUA ainda na infância.

A decisão foi tomada 4 dias depois que um juiz federal, enquanto processos judiciais correm nos tribunais, decidiu bloquear temporariamente a decisão da administração Trump de cancelar o programa.

Através de um comunicado postado em seu website no sábado (13), o USCIS informa que o DACA manterá a política e termos adotados antes da suspensão em setembro de 2017. Os congressistas tentam redigir um projeto de lei que legalize o status migratório dos chamados Dreamers beneficiados pelo programa.

O DACA tem protegido cerca de 800 mil pessoas, sendo muitas delas estudantes universitários.

Na noite de terça-feira (9), um juiz federal bloqueou temporariamente a decisão da administração Trump em acabar com o programa que protege imigrantes jovens da deportação. O Juiz William Alsup acatou o pedido feito pelo estado da Califórnia, advogados e ativistas para impedir que o Presidente Donald Trump cancele o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) enquanto a ação judicial tramita no tribunal.

Alsup disse que os advogados de defesa do DACA demonstraram claramente que os jovens indocumentados beneficiados pelo programa “tendem a sofrer danos graves e irreparáveis”, caso a justiça não agisse. O magistrado acrescentou que os advogados possuem greande possibilidade de vencerem no julgamento.

Na quarta-feira (10), a porta-voz da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, considerou a decisão judicial era “ultrajante, levando em conta o encontro bipartidário vitorioso com o Presidente e membros do Senado e Câmara dos Deputados na Casa Branca naquele mesmo dia”.

Ela acrescentou que o assunto deveria “avançar através do processo legislativo normal” e prometeu que Trump “trabalhará com membros de ambos os partidos para alcançar uma solução permanente”.