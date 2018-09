Cantor canadense Justin Bieber se naturalizará americano

O cantor canadense de 24 anos está noivo da modelo Hailey Baldwin, de 21 anos

As preparações para o casamento continuam e o cantor canadense Justin Bieber, de 24 anos, se naturalizará americano. Na sexta-feira (14), o artista, natural de Ontário, provocou rumores de que teria se casado secretamente com a noiva Hailey Baldwin. Ele manterá a cidadania canadense.

Bieber mora nos EUA desde os 13 anos de idade, mas comprou recentemente uma mansão de US$ 5 milhões no Canadá. Aplicar para a cidadania americana faz parte da logística legal do futuro marido de Baldwin, de 21 anos, pois o cantor recebeu a licença de casamento semana passada. Depois que o casal famoso foi visto entrando e saindo de um tribunal em Manhattan (NY), os rumores de que eles haviam casado secretamente começaram a circular. Entretanto, a jovem modelo usou o Twitter para calar os rumores.

“Eu entendo a origem de tanta especulação, mas ainda não estou casada!” Postou ela na rede social.

Em 2007, as apresentações de Bieber foram vistas no YouTube por Scooter Braun, que por fim se tornou seu agente. Braun levou Bieber para Atlanta (GA) para conversar com Usher e logo em seguida ele assinou um contrato com a Island Records, onde começou sua carreira profissional em 2009, após a conclusão do 1º grau escolar.

Em 2011, Bieber lançou seu segundo álbum de estúdio, “Under the Mistletoe”. O disco vendeu 225 mil cópias em sua semana de lançamento e estreou na primeira posição na Billboard 200, vendendo mais de 2 milhões de cópias mundialmente em menos de 2 meses depois de lançado. Foi certificado como Platina nos EUA e Platina tripla no Canadá. O primeiro single do disco, “Mistletoe”, vendeu mais de 700 mil cópias mundialmente, tornando-se a canção natalina mais vendida em um ano. No dia 26 de março de 2012, foi liberado o single “Boyfriend”, que tornou-se um dos singles mais vendidos em sua primeira semana nos EUA devido aos mais de 559 mil downloads pagos. A canção foi considerada pelos críticos como a transição de Bieber de artista adolescente para o mundo adulto, alcançou a vice-liderança na principal parada dos EUA e a primeira posição no Canadá. Em menos de um ano desde seu lançamento, já havia vendido mais de três milhões de cópias, sendo certificado de Platina triplo pela RIAA. O terceiro álbum de estúdio, “Believe”, foi lançado cerca de três meses depois, estreou na primeira posição em mais de quinze países.

Bieber foi nomeado como a estrela mais sexy pela revista J-14, revelação do ano pela MuchMusic e listado pela Celebuzz no top 10 dos artistas revelados pelo YouTube da década. Ele também é conhecido por gerar uma revolução na moda jovem, fazendo com que adolescentes de todo o mundo imitassem seu corte de cabelo e o seu estilo de vestir, com o uso de bonés da marca New Era e tênis coloridos. Em 2010, Bieber recebeu um pagamento de US$ 53 milhões, se tornado o artista adolescente mais bem pago do show bis segundo a revista People. Isso se deve ao fato de Bieber já ter vendido mais de quinze milhões de discos mundialmente desde 2009. Em 23 de novembro de 2012, Bieber foi premiado pelo Primeiro-Ministro do Canadá com a Queen Elizabeth II Diamond Jubilee Medal, que homenageia quem tenha feito contribuição significativa para uma cidade, território, região ou comunidade dentro do Canadá, ou uma conquista no exterior que traga crédito para o país. Já foi vencedor de 7 prêmios Billboard Music Awards, 7 American Music Awards, 2 MTV Vídeo Music Awards e já foi indicado a 2 prêmios Grammy Awards.