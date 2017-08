ICE deporta estudante que ganhou bolsa de estudo na faculdade

A deportação dos irmãos Diego e Lizandro Claros Saravia gerou polêmica na Carolina do Norte

Na quarta-feira (2), 2 irmãos moradores em Gaithersburg (NC) foram deportados para El Salvador, como resultado do que o advogados dos jovens considerou o processo mais rápido que ele já viu. Lizandro Claros Saravia, de 19 anos, é um jogador de desporte de destaque que conquistou uma bolsa de estudo para se dedicar ao esporte na universidade na Carolina do Norte. O irmão dele, Diego, de 22 anos, estudou aulas extras para se graduar a tempo na Quince Orchard High School e “tem um coração de ouro”, segundo uma ex-professora.

Eles entraram nos EUA clandestinamente em 2009, entretanto, embora tenham inicialmente conseguido na Corte de Imigração evitar a deportação, as tentativas em renovar a permanência no país foram sucessivamente negadas. Os irmão não possuem antecedentes criminais e não seriam prioridade para deportação pela administração Obama, disse Matthew Bourke, porta-voz do Departamento de Imigração (ICE).

A administração Trump, em contraste, deixou claro desde o início que qualquer imigrante indocumentado está sujeito à deportação. No mesmo dia em que a Casa Branca apoiou o projeto de lei que visa diminuir a imigração legal nos EUA, os irmãos foram postos em um avião rumo a San Salvador.

“Essas crianças não fizeram nada errado. Isso equivale a baixar o nível. Essas crianças se superaram”, disse Heather Bradley, que ensinou inglês como segunda língua (ESL) a Diego na Quince Orchard e trabalhou com lizandro na revista literária.

O treinador de futebol de Lizandro disse que ele deveria começar na quarta-feira (2) a treinar no Louisburg College, que oferece cursos de 2 anos. Na sexta-feira (28), os irmãos foram detidos por agentes do ICE em Baltimore, depois de uma visita de rotina ao escritório do órgão. Lizandro disse aos agentes que ele estava para ingressar na faculdade através de uma bolsa de estudo, disse Nick Katz, gerente sênior de serviços legais da CASA de Maryland, que representa os dois.

“Os agentes do ICE me disseram que estavam deportando as crianças porque Lizando foi aceito na faculdade e que isso demonstrava a intenção dele de permanecer nos EUA”, disse Katz.

Bourke rebateu que não é assim que os agentes do ICE atuam. “Eles receberam ordens finais de deportação emitida por um juiz de imigração em 2012. É por isso que eles foram removidos”, disse ele. Os irmãos receberam a suspensão do processo de remoção em 2012, mas aplicações deles para permanecerem no país foram negadas.

O porta-voz acrescentou que as decisões são tomadas caso a caso, incluindo a velocidade das deportações, indicando que elas podem ser diferentes. Inúmeros apoiadores de Trump têm aplaudido o aumento das deportações, defendendo que ninguém em situação migratória irregular nesse país tem o direito de ficar.

Em El Salvador, os irmãos foram recebidos por 2 tias e 3 avós, entretanto, a família nos EUA, incluindo os pais, o irmão mais velho, Jonathan, e a irmã, Fátima, estão preocupados com a violência a que eles estarão expostos lá. El Salvador foi considerada a capital do homicídio no continente em 2016.

“Eles separaram a minha família”, disse a mãe dos jovens, Lúcia Saravia, durante coletiva de imprensa realizada na sede da CASA, na tarde de quarta-feira (2). “Nós estávamos juntos e muito felizes”.

“O sistema deveria deportar criminosos; eu concordo com isso”, disse Jonathan, de 29 anos, que trabalha na construção civil. “Entretanto, os meus irmãos não fizeram nada de errado. Eles tiveram o futuro arrancado deles”.

O Bethesda Soccer Club, onde Lizandro jogou nos últimos 4 anos, está organizando uma campanha beneficente para ajudar os irmãos a fixarem em El Salvador. Na manhã de segunda-feira (31), membros do time de elite realizaram uma manifestação em frente ao prédio do Departamento de Segurança Nacional (DHS) para protestar contra a detenção dos irmãos. Eles estão organizando uma passeata em frente à Casa Branca na terça-feira (15).

“Vergonha do Presidente Trump por despedaçar famílias imigrantes e trabalhadoras”, postou o Senador Chris Van Hollen (D-Md.) no Twitter. “Nós deveríamos focalizar na MS-13 (gangue de rua) e não em vencedores de bolsas de estudo”.