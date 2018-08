Mais de 500 crianças ainda estão separadas de suas famílias

Entre as crianças ainda separadas, 23 delas têm idade abaixo de 5 anos e 343 já tiveram os pais deportados dos EUA

Embora a data limite para reunir as famílias de imigrantes separadas na fronteira entre os EUA e o México já tenha expirado há algumas semanas, a administração Trump ainda não juntou mais de 500 crianças com os pais delas, segundo documentos apresentados no tribunal. O jornal HuffPost publicou que um relatório de status apresentado na quinta-feira (23) que até 20 de agosto, 528 crianças ainda estavam alojadas em abrigos contratados pelo governo.

A Corte ordenou que a data limite para reunir as crianças com os pais fosse 26 de julho, quase 1 mês antes da ação judicial. Um representante relatou previamente que entre as crianças ainda separadas, 23 delas têm idade abaixo de 5 anos e 343 já tiveram os pais deportados dos EUA.

As crianças afetadas foram separadas dos pais durante a política cruel e desumana da administração Trump, conhecida como “tolerância zero”, adotada na fronteira. Quase 3 mil crianças foram separadas dos pais durante a vigência da política. Após o ultraje público, o Presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva cancelando a própria política. O acordo de Trump era manter todas as famílias detidas juntas.

O relatório de status foi realizado depois de uma matéria publicada pelo jornal New Yorker, na qual um funcionário da atual administração disse ao jornalista Jonathan Blitzer que o governo ficou “surpreso” com a reação da população à política de separação das famílias.

“A expectativa era que as crianças fossem enviadas ao Escritório de Reassentamento de Refugiados, os pais deportados e que ninguém se importaria”, disse o funcionário.

O ultraje geral com relação à separação das famílias surpreendeu a administração atual? Sim, respondeu o funcionário.