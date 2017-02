Nova ordem de Trump não afetará residentes legais

John Kelly, secretário do DHS, disse que o novo decreto de lei não impedirá os residentes legais permanentes de entrarem nos EUA

A nova versão do decreto de lei da administração Trump na imigração não impedirá que os residentes legais permanentes (portadores do green card) retornem aos Estados Unidos, informou o secretário do Departamento de Segurança Pública (DHS), John Kelly, no sábado (18). A tentativa inicial do Presidente Donald Trump de impedir a entrada no país de cidadãos naturais de 7 países muçulmanos foi suspensa em decorrência de uma ação judicial e caos provocado nos aeroportos.

“O presidente está avaliando a assinatura de uma versão mais firme e atual da primeira ordem. Eu terei a oportunidade de trabalhar num plano de manutenção, em particular para garantir que não haja ninguém preso no sistema quando venham do exterior rumo aos nossos aeroportos”, disse Kelly durante a Conferência sobre Segurança de Munique.

Quando perguntado se os portadores do green card estariam livres para entrar nos EUA, o secretário respondeu que “é uma boa assunção e, enquanto permitir os vistos, caso estejam vindo de uma terra distante para os Estados Unidos, quando chegarem eles poderão entrar”.

Ele citou um “período curto para garantir que as pessoas ‘do outro lado’ não embarquem nos aviões, mas, se já estiverem nos aviões e a caminho, elas poderão entrar no país”.

O decreto de lei original de Trump, que Kelly alegou tinha o objetivo de evitar ataques perpetrados por militantes islâmicos, barravam cidadãos naturais do Iran, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria e Iêmen de entrar nos EUA por 3 meses e excluía todos os refugiados por 4 meses, exceto os sírios, que seria por tempo indeterminado.

A implantação abrupta do decreto de lei em janeiro provocou caos no sistema migratório, gerando uma onda de críticas dos países afetados, aliados no Ocidente e corporações líderes nos EUA, especialmente na área da tecnologia.