Imigrante bêbado é preso por agredir garçonete em MA

Ivan Lopez se enfureceu porque a atendente se recusou a servi-lo mais álcool, pois demonstrava sinais de embriaguez

No domingo (15), policiais prenderam na cidade de Framingham (MA) um indivíduo que teria atirado seu telefone celular contra uma garçonete em um restaurante na Irving St. O acusado Ivan Lopez, de 26 anos, morador em Westminster (MA) se enfureceu porque a atendente se recusou a servi-lo mais álcool, pois demonstrava sinais de embriaguez, registraram os agentes no boletim de ocorrência policial (BO).

Ivan estava no restaurante Mi Cocina, na 18 Irving St., aproximadamente às 1:20 am, quando a garçonete se recusou a servi-lo mais bebida alcóolica.

“Ela disse-lhe que não poderia servir mais álcool porque ele demonstrava sinais de intoxicação”, detalhou a polícia.

Lopez gritou com a atendente, chamando a atenção de outros presentes. Ele, então, atirou o seu telefone celular com tanta violência que o aparelho atingiu a parede do outro lado do restaurante. Quando a polícia foi acionada e chegou ao local, ele se recusou a colaborar com as autoridades. Depois de ser algemado, Ivan tentou se jogar no chão e sair correndo. Na delegacia, ele chamou os policiais de plantão de nomes obscenos.

A polícia acusou o réu de agressão com arma perigosa e por perturbar a paz. Lopez compareceu na terça-feira (17) à audiência na Corte Distrital de Framingham.