Imigrante brasileira abre restaurante “Renascer” no Ironbound

O novo estabelecimento abre às 6 horas da manhã, tem variedade de sanduíches, churrasco diário e oferece pratos a la carte, além do atual bufê

Desde o final de março, o antigo restaurante Bom Apetite se tornou “Renascer”, sob o comando da comerciante Andréia Moreira. Natural do município de Nacip Raydan, no interior de Minas Gerais, ela imigrou para os EUA em 2001 e no início trabalhou em uma fábrica, na limpeza de casas e, posteriormente, nos restaurante Casa Nova e na churrascaria Boi na Brasa, onde adquiriu experiência no ramo. Ela casou-se em 2003 e, entre 2005 e 2015, Andréia trabalhou na lanchonete Altas Horas, localizada no bairro do Ironbound, em Newark.

A ideia de abrir um restaurante é fruto da sua experiência no ramo. Andréia detalhou que, antes de optar pelo estabelecimento na Wilson Avenue, ela havia procurado e encontrado dois lugares, mas as negociações não foram adiante.

“Eu gosto desse ramo e, além disso, vim de uma família de comerciantes no Brasil”, disse ela à equipe de reportagem do BV. “Além disso, acredito que as coisas acontecem na hora certa; tudo tem o seu tempo”.

Andréia detalhou que as mudanças não estão somente no nome, pois o restaurante Renascer abre às 6 horas da manhã, tem variedades de sanduíches, churrasco diário e oferecerá pratos a la carte, além do atual bufê. A equipe da cozinha e atendimento é a mesma do estabelecimento anterior, além de novos funcionários devido ao horário de funcionamento prolongado.

“Eu vou trazer um pouco da lanchonete para o restaurante”, detalhou.

Andréia detalhou que, a princípio, o nome escolhido para o restaurante foi “Rancho”, pela característica rústica que a palavra conota, entretanto, a intuição a fez optar por “Renascer”.

Mãe de dois filhos, Andréia concilia a vida agitada de proprietária de restaurante e os afazeres do dia-a-dia. “Normalmente, a vida da mulher é assim, pois ela trabalha e cuida dos filhos. Além disso, eu tenho uma babá fantástica, ela é como alguém da minha família, portanto, fico mais tranquila quando não estou em casa”, disse ela, acrescentando que faz questão preparar os filhos de manhã para irem à escola. “Acho esse contato diário importante”, disse ela.

Ocupando uma área de 4 milhas quadradas, o Ironbound é popular pela concentração de restaurantes, lojas, bancos, igrejas e outros serviços que a região oferece. O Renascer fica localizado na 109 Wilson Avenue, uma via movimentada no Ironbound, e vem para acrescentar a grande quantidade e variedade de restaurantes na região. Otimista, Andréia disse que “há espaço para todo mundo. O que Deus abençoa ninguém desfaz. Além disso, a concorrência é boa porque nos mantém alerta”.

Com a chegada do restaurante Renascer quem ganha certamente é a clientela; que agora possui mais uma opção gastronômica no Ironbound.