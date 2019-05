Imigrante brasileiro é encontrado morto na Filadélfia

Hebert Santos, de 31 anos, foi descoberto já sem vida por um amigo no quarto em que dormia

Na tarde de quarta-feira (1), Hebert Santos, de 31 anos, natural de São Paulo, morador na Filadélfia (PA), foi encontrado morto por um amigo no quarto em que dormia. A morte súbita e prematura de “Pezão”, como era popularmente conhecido, abalou a comunidade brasileira local. Amigos se mobilizaram para realizar o traslado do corpo para sepultamento no Brasil. Ele vivia nos EUA há mais de 10 anos.

. Campanha beneficente:

A quinta-feira (2), Edna Nunes, moradora em Moorestown (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/hebert-santos?fbclid=IwAR3sXQm5EbfX_SMMouQYOUd-XUl9CtgsOt2WjYd-B1ppqHWFSai5epQjJr8, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil que serão usados para as despesas com velório e traslado do corpo de Hebert ao Brasil. Até à tarde de segunda-feira (6), haviam sido arrecadados US$ 2.805.

“Hebert, de 31 anos, natural de São Paulo, vivia nos Estados Unidos há mais de dez anos. (Ele) foi encontrado por um amigo, morto no quarto de seu próprio apartamento, na Filadélfia (PA), nessa última quarta-feira à tarde. Pezão, assim chamado pelos amigos, era um homem de bom coração, calmo, sempre com um largo sorriso estampado no rosto. (Ele) gostava de crianças, estar junto aos amigos e jogar conversa fora. Ainda não se sabe ao certo o motivo de sua morte, pois ainda está sob os cuidados da perícia. (O) Hebert deixa saudade em amigos e família, lembranças de um belo sorriso em qualquer situação! (Atualizarei assim quando tivermos o laudo da perícia). Essa campanha é para arrecadar fundos para o traslado do corpo ao Brasil. A família e amigos agradecem sua contribuição, que Deus os retribua”, diz a postagem no GoFundMe.com.

Vários internautas postaram mensagens de pesar na página da campanha:

“Que Deus console o coração da família, e com fé vamos conseguir esse valor para que a mãe dele possa dar o último adeus”, postou Visto América.

“Oh Senhor! Que triste notícia para a família e amigos. Que Deus dê o conforto a todos”, postou Adriana.

“Que o Senhor possa confortar toda a família!!: Postou Izane Branco.

“Vai em paz Pesão, que o Senhor lhe receba de braços abertos!” Postou Camila Delton.

“Que Deus console a família!” Postou Flaviana Martins.