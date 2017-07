Imigrante brasileiro é vítima de doença rara e família pede ajuda

Luciney Carvalho foi diagnosticado com a doença rara conhecida como “Mastocytosis”

O capixaba Luciney Carvalho, de 53 anos, natural de Vitória (ES), ex-marido de Soane Campos Carvalho, pais de Wyland Tyler, de 17 anos, Travis Tyler, de 14 anos, e Darrick Tyler, de 8 anos, imigrou aos EUA há 20 anos. Na ocasião, o motivo era o sonho de construir uma pousada no balneário Vila de Maroba, na região de Marataízes (ES), retornando em 2007 com as obras ainda não terminadas. A crise financeira crônica no Brasil fez com que Luciney vendesse a pousada no Brasil e retornasse aos EUA em 2016 e fixasse residência em Framingham (MA). Entretanto, 2 meses depois de chegar ao país ele adoeceu e os médicos não conseguiam descobrir a causa. Em novembro do mesmo ano, Carvalho foi internado no hospital, onde recebeu os transplantes de fígado e rins, até ser liberado em junho de 2017 e diagnosticado com a condição rara chamada “Mastocytosis”. A doença é caracterizada pela acumulação anormal de células “mast” na pele, medula, fígado, baço, trato gastrointestinal e nódulos linfáticos. A “Mastocytosis” sistêmica pode se tornar cancerosa. O risco de se transformar em câncer é de 7% quando a doença aparece na infância e 30% na fase adulta. Quando afeta o sangue pode provocar leucemia, mas também pode se transformar em células sarcoma e atacar os tecidos macios do corpo. Ainda não existe remédio e cura para a doença.

. Campanha beneficente:

O internauta Rodrigo Rabelo lançou no website YouCaring.com a campanha beneficente: https://www.youcaring.com/lucineycarvalho-889999, cujo objetivo é angariar US$ 8 mil. Até à tarde de segunda-feira (31), haviam sido arrecadados US$ 1.220. Luciney é filho de Yolanda Costa Carvalho e do finado Paulo de Carvalho.

“A doença voltou a atacar todo seu corpo de novo a ponto de ter que voltar para o hospital no começo de julho e não mais saiu. Seu filho tem mais 2 anos de High School pela frente e trabalha sempre que aparece bicos para fazer. Sua mãe ( de Wyland) está trabalhando de diarista no Brasil para poder sustentar seus 2 filhos que moram com ela, pois o mais velho mora aqui e quando ele completar 21 vai poder dar documentos para eles também virem morar aqui. Wyland pensa em fazer faculdade e trabalhar para ajudar a criar seus irmãos e ajudar sua mãe. Tudo está nas mãos de Deus”, postou Rodrigo no YouCaring.com.

“Devido à situação da doença e a esposa no Brasil, a situação financeira e os custos do funeral, não está favorável, (portanto) precisamos da sua ajuda”, acrescentou.