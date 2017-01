Imigrante brasileiro morre dormindo em Massachusetts

Kassio Biondo morreu poucos minutos depois de se deitar para dormir em Marshfield (MA), na quinta-feira (19)

Na noite de quinta-feira (19), Dejair Cassio Biondo, de 38 anos, natural de Barra de São Francisco (ES), morador em Marshfield (MA), deitou-se com a esposa, Anaylle Biondo, para dormir e poucos minutos depois faleceu. Ele chegou do trabalho, conversou com a esposa, assistiu à televisão, brincou com o cão do casal e, aproximadamente às 10:50 da noite, foi para o quarto dormir. A esposa percebeu que algo estava errado quando tentou conversar com o marido e ele não respondeu. Imediatamente, ela ligou para o serviço de emergência 911, mas os paramédicos constataram o óbito no local. As autoridades ainda não divulgaram as causas da morte do brasileiro.

“Foi um dia normal; fomos dormir por volta de 10:50 pm, pedi para ele desligar a TV, ele desligou e ficou brincando com o nosso cachorro. Minutos depois que ele começou a dormir, fui falar com ele e percebi que havia algo de errado, pois eu o chamava e ele não respondia. Às 11:00 pm eu estava ligando para o 911”, relatou Anaylle ao jornal Brazilian Times, acrescentando que a equipe de socorro chegou muito rápido, tentou reanima-lo, mas não conseguiu.

“Ele era uma pessoa muito boa. Sempre foi muito bom para mim. Foi tudo muito rápido”, comentou.

Kassio, como era conhecido, morava nos Estados Unidos há 12 anos e estava casado há 8 anos. A morte súbita e prematura do brasileiro surpreendeu e chocou familiares e amigos.

. Velório e traslado:

O velório de Kassio Biondo será na quinta-feira (26), das 6:00 pm às 9:00 pm, na funerária Cartmell-Davis, na 373 Court St., em Plymouth (MA). Posteriormente, o corpo será trasladado ao Brasil para sepultamento.

. Campanha beneficente:

Na sexta-feira (20), Anaylle criou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/kassiobiondo, cujio objetivo é angariar US$ 10 mil que serão usados na despesa do traslado do corpo de Kássio ao Brasil. Até a tarde de segunda-feira (23), já haviam sido angariados US$ 8.750.

“Em nome da nossa amiga Anaylle Biondo criamos este site para levantarmos fundos para as despesas referentes ao hospital, traslado do corpo para o Brasil e funeral de seu amor, Kassio Biondo, que recentemente nos deixou”, foi postado na página do GoFundMe.com.