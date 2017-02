Imigrante brasileiro perde a luta contra o diabetes em NJ

Evando de Castro faleceu em decorrência de infecção generalizada e complicações cardíacas e renais provocadas pela doença

Na tarde de domingo (26), Evando de Castro, de 61 anos, natural do município de Bandeira do Sul (MG), morador em Newark, perdeu a longa e dolorosa batalha contra o diabetes e complicações cardíacas e renais decorrentes da doença. Ele vivia nos EUA há aproximadamente 30 anos e era membro ativo na Paróquia da Igreja Saint James, também em Newark, onde tocava bateria no Ministério de Música.

Antes de descobrir a doença há cerca de 5 anos, Evando, conhecido entre os amigos como “Funi”, trabalhou como taxista, cozinheiro em restaurantes e na construção civil. Com o avanço do diabetes, ele teve a perna esquerda amputada e, posteriormente, a perna direita. Após as amputações, ele deixou a casa em que compartilhava com o irmão e mudou-se para uma clínica na Broadway, na região norte de Newark, onde teria atendimento médico 24 horas por dia. Enquanto lutava contra a doença, Evando foi paciente no Hospital Universitário de New Jersey (UMDNJ) e o Hospital Beth Israel, onde se submetia às sessões de hemodiálise.

Segundo Washington Andrade, amigo de Castro, ele deixou um casal de filhos no Brasil, os quais ele não via pessoalmente desde que imigrou aos EUA.

“Quando foi realizado um jantar beneficente de apoio ao Evando, muita gente apareceu. Os brasileiros são muito caridosos, pois teve até gente que nem entrou no restaurante, mas comprou o ingresso do mesmo jeito. É importante notificar essas pessoas que ajudaram do falecimento dele; que ele não está mais entre nós”, disse Andrade à equipe de reportagem do BV, na terça-feira (28).

“No final, ele já sentia muitas dores, mas não reclamava. Eles (os médicos) aplicaram muita morfina nele, mas acho que já não fazia muito efeito”, acrescentou.

Evando recebia constantemente visitas, entre elas amigos, conterrâneos e membros das igrejas Saint James e Epifania, ambas localizadas em Newark. Nos últimos dias, devido ao avanço de uma infecção generalizada, o quadro clínico de Andrade piorou. Nó sábado (25), ele conseguiu conversar por telefone com a filha, mas no domingo (26) faleceu na clínica onde passou a viver depois da amputação das pernas.

. O último adeus:

Na quinta-feira (2), às 7:30 da noite, será realizada na Igreja Epifania, na 207 Adams St., no bairro do Ironbound, em Newark, a missa de corpo presente de Evando de Castro. No dia seguinte o corpo será cremado e as cinzas posteriormente entregues a seus familiares no interior de Minas Gerais.

Os amigos agradeceram antecipadamente o apoio recebido por parte da comunidade brasileira durante a luta contra a doença e nas despesas com velório e cremação.