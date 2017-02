Imigrante brasileiro pode ter que amputar as pernas

Reginaldo Carvalho sofre de obstrução circulatória aguda na região das virilhas

O brasileiro Reginaldo Carvalho, residente na região de White Plains (NY), sofre de obstrução circulatória aguda na região da virilha; fazendo com que o sangue não irrigue de forma adequada as pernas. Caso persista, o problema pode resultar na necessidade de amputação de ambos os membros inferiores.

. Campanha beneficente:

Em decorrência disso, na segunda-feira (6), a internauta Rogéria Rosch, também de White Plains (NY), em nome de Márcia Silva, lançou no website GoFundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/reginaldo-carvalho, cujo objetivo é arrecadar US$ 3 mil que serão utilizados na compra de remédios para Reginaldo. Até a manhã de quarta-feira (15), já haviam sido arrecadados US$ 2.799.

“Precisamos da ajuda dos amigos para ajudar o Reginaldo, porque ele está com problema sério de saúde e não está trabalhando. Ele está com as veias das virilhas entupidas e se ele não fizer a cirurgia urgente corre o risco de amputação das pernas. Muito obrigado pela colaboração de todos. Deus abençoe vocês”, foi postado no GoFundMe.com.

Os principais sintomas de má circulação nas pernas são tornozelos inchados, varizes e rachaduras no calcanhar, que surgem devido à falta de nutrientes nessa região do corpo. A má circulação atinge principalmente idosos e mulheres, especialmente aquelas que estão grávidas ou que usam pílula anticoncepcional, mas pode afetar pessoas de todas as idades e pode ser causada por doenças como diabetes, hipertensão e colesterol alto.

Esses sintomas pioram principalmente no final do dia ou após ficar longos períodos sentado ou em pé, melhorando ao acordar logo de manhã, pois a posição deitada durante o sono favorece uma melhora na circulação. No entanto, é importante lembrar que o formigamento no corpo pode indicar a presença de outras doenças, como hérnia de disco e derrame cerebral (AVC).