Imigrante brasileiro trava luta contra o câncer em NJ

Amigos e parentes realizarão no sábado (29) uma feijoada beneficente para Ronilton Corrêa

Morador há mais de 3 décadas no Estados Unidos, Ronilton Corrêa, natural do município de Governador Valadares (MG), residente em Kearny, luta há pouco mais de 1 ano com um tumor agressivo no estômago. Antes de adoecer, ele, também conhecido pelo apelido de “Neném”, trabalhava na construção civil e é bastante popular entre os brasileiros no bairro do Ironbound, em Newark. Desde que foi descoberta a doença, Corrêa foi submetido à várias sessões de quimioterapia que visam impedir o avanço do tumor. Ele imigrou para New Jersey em meados da década de 80, é casado e pai de três filhos, todos nascidos nos EUA.

A quimioterapia pode ou não causar diversos efeitos colaterais, como queda de cabelo e de outros pelos do corpo, como pestanas e sobrancelhas; enjoos e vômitos; tonturas e fraqueza; prisão de ventre ou diarreia e excesso de gases; falta de apetite; feridas na boca; unhas quebradiças e escuras; manchas na pele; sangramento; infecções recorrentes; pele branca e inchada; ansiedade e alterações de humor, como tristeza, melancolia e irritabilidade. Entretanto, Corrêa não desiste, se mostra otimista e tem esperanças em vencer a doença.

“Quem determina o que acontece conosco é o médico dos médicos, ou seja, Deus”, disse ele à equipe de reportagem do BV.

. Campanha beneficente:

Amigos e parentes organizaram uma feijoada beneficente cujo objetivo é angariar fundos que ajudarão a pagar as despesas decorrentes do tratamento de Neném. O evento acontecerá no sábado (29), das 2 pm às 7:00 pm, na sede do clube Casa do Concelho – Arcos de Valdevez, na 124 Emmet St., no bairro do Ironbound, em Newark. A feijoada é completa, com a opção de comer no local (Casa do Concelho) ou levar (To go). Os ingressos custam US$ 20, sendo bebidas à parte. Informações e reservas de ingressos podem ser feitas através do tel.: (201) 667-7216, falar com Márcia.