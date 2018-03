Imigrante dá pedrada na cabeça de patrulheiro na fronteira

O agente da BP foi levado de helicóptero a um hospital em Tucson (Ariz.)

Na noite de quinta-feira (22), um agente da Patrulha da Fronteira (BP) foi ferido durante uma briga com um imigrante hondurenho que tentava entrar clandestinamente nos EUA, nas proximidades da cidade de Sasabe, no Setor de Tucson (Ariz.). O patrulheiro ficou para trás para prender uma das 4 pessoas que um grupo de agentes estava monitorando na área oeste do Deserto de Sonora. Os companheiros do patrulheiro continuaram a perseguir outros 3 indivíduos enquanto ele ficou para trás para prender o indivíduo que havia sido detido, segundo um comunicado emitido pela BP.

Durante a prisão, o indivíduo, de 25 anos, entrou em luta corporal com o agente. Num determinado momento, ele atingiu a cabeça do patrulheiro com uma pedra, causando ferimento. Os outros agentes ouviram a briga e retornaram para ajudar na imobilização e prisão do agressor.

“O agente ferido, um ex-paramédico, examinou o imigrante e prestou-lhe atendimento médico, antes que o ferimento na própria cabeça fosse examinado”, detalhou o comunicado.

A BP divulgou a fotografia do agente ferido. Ele foi levado de helicóptero a um hospital em Tucson.

O agressor e outro membro do grupo de imigrantes foram presos. O indivíduo que atacou o patrulheiro foi acusado de agredir uma autoridade federal, concluiu o comunicado.