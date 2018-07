Imigrante de 92 anos é atacado por racistas na CA

Rodolfo Rodriguez fazia a sua caminhada diária quando acidentalmente esbarrou em uma menina no instante que passou por ela numa calçada

Aparentemente, a frustração e o impasse político sobre a reforma migratória em Washington-DC estão repercutindo nas ruas dos EUA; gerando incidentes dramáticos e inusitados. No feriado de 4 de julho, um idoso de 92 anos foi hospitalizado depois de ser agredido com um tijolo por uma mulher e outras pessoas. As informações são do jornal Sacramento Bee. O mexicano Rodolfo Rodriguez fazia a sua caminhada diária próximo à casa dele, em South Los Angeles (CA), quando acidentalmente esbarrou em uma menina no instante em que passou por ela numa calçada. A mãe da criança supostamente o teria empurrado ao chão e golpeou a cabeça dele com um tijolo.

O incidente trágico, que incluiu 4 homens chutando e xingando o idoso, foi filmado com aparelho celular de uma testemunha, que acionou a polícia.

Rodolfo sofreu fraturas no osso do rosto e 2 costelas, além de escoriações. Ele permanece hospitalizado. Nenhum dos agressores foi identificado e a investigação segue adiante. Foi lançada no website GoFundMe.com uma campanha beneficente cujo objetivo é angariar doações para pagar os custos hospitalares do idoso. A campanha arrecadou mais de US$ 29 mil do gol inicial de US$ 15 mil, até a manhã de segunda-feira (9).