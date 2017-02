Imigrante deportado 3 vezes comete suicídio

No lado mexicano, Guadalupe Olivas Valência, de 45 anos, pulou de uma ponte com vista para os EUA

Na terça-feira (21), um imigrante mexicano deportado tirou a própria vida, pulando de uma ponte que dá vista para a fronteira com os Estados Unidos. O trágico incidente ocorreu cerca de meia hora depois que Guadalupe Olivas Valência, de 45 anos, foi encontrado próximo à uma saca plástica contendo seus pertences. Ele morreu logo depois em um hospital local vítima de um ataque cardíaco e contusões causadas pelo impacto com o solo. O aparente suicídio ocorreu na estação da fronteira de El Chaparral, que liga Tijuana a San Diego.

Valência havia sido deportado 3 vezes e uma testemunha o teria visto gritando que não queria retornar ao México. Segundo um amigo, ele parecia apreensivo por ter sido mandado à uma cidade onde “ele não conhecia ninguém”. Os documentos encontrados em posse de Guadalupe indicaram que ele era natural do estado de Sinaloa.

A morte de Valência ocorreu durante o combate à imigração clandestina iniciada pela administração do Presidente Donald Trump. Calcula-se que 11.3 milhões de imigrantes indocumentados vivem nos EUA.

Na terça-feira (21), a Casa Branca anunciou novas diretrizes detalhando quais imigrantes estão sujeitos à deportação imediata. A administração planeja acrescentar milhares de mais agentes na Patrulha da Fronteira (CBP) e aumentar o número de imigrantes detidos ao cruzarem a fronteira com o México, independente da nação de origem. No geral, Trump instruiu os órgãos de segurança a cumprirem as leis migratórias com mais agressividade, o que pode disparar o número de deportações. Além disso, o presidente mantém seu plano de construir um muro ao longo de toda a fronteira com o México.

Na quarta-feira (22), o ministro das relações exteriores, Rex Tillerson, e o secretário do Departamento de Segurança Nacional (DHS), John Kelly, visitaram o México. Eles se encontraram com o Presidente Enrique Peña Nieto na quinta-feira (23) e conversaram sobre a fronteira, as relações comerciais entre os dois países e vários outros assuntos.