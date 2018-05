Imigrante é condenado por casar pelo green card na Flórida

Michael Roy Fraser pagou entre US$ 8 mil e US$ 10 mil a uma cidadã americana para obter a residência permanente nos EUA

Em 25 de abril desse ano, um júri federal em Miami (FL) condenou o jamaicano Michael Roy Fraser por fraude no processo de naturalização. Benjamin G. Greenberg, procurador de justiça do Distrito Sul da Flórida, Mark Selby, agente especial do Departamento de Imigração (ICE-HSI) e Linda M. Swacina, diretora do Distrito de Miami e Caribe do Departamento de Serviços de Imigração & Cidadania (USCIS), fizeram o comunicado.

Fraser foi condenado através de julgamento, tendo como base o “Busca Ilegal da Cidadania ou Naturalização”, uma violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1425(a) e Uso Errôneo de Evidências para a Cidadania ou Naturalização, uma violação do Título 18, Código dos Estados Unidos, Seção 1423.

Conforme as evidências apresentadas no julgamento, em 2007, o réu pagou a uma cidadã americana entre US$ 8 mil e US$ 10 mil para casar-se com ela e assim obter a residência permanente (green card). Em decorrência do casamento fraudulento, Fraser adquiriu o green card e, em 2013, ele naturalizou-se americano. Aproximadamente, 2 meses depois de obter o passaporte dos EUA, ele iniciou o processo de divórcio contra a esposa americana e logo depois casou-se com a mãe do filho dele, também jamaicana. Ele, então, iniciou o processo de legalização da nova esposa nos EUA.

Durante a revisão da aplicação da nova esposa de Fraser para a obtenção da residência permanente, o agente do USCIS percebeu diversas discrepâncias que levaram à descoberta da fraude. Especialmente, o agente percebeu que a nova esposa afirmou ter vivido com ele durante o mesmo tempo em que ele disse ter estado casado com a esposa anterior. Mais adiante, o agente descobriu que Fraser e a nova esposa tinham um filho, nascido 1 ano antes de ele ter se casado com a esposa americana e que ele não revelou isso durante o processo de obtenção do green card e da cidadania americana.

O caso foi informado aos agentes de imigração do Setor de Detecção de Fraude & Segurança Nacional (FDNS) do USCIS que atual com o ICE para que eles investigassem o esquema fraudulento. A sentença será lida em 10 de julho, às 2:00 pm, pela Juíza Distrital Beth F. Bloom, em Miami (FL). Greenberg elogiou a investigação conduzida pelo ICE-HSI e o ICE. O caso foi representado pelo promotor público assistente David Turken e a promotora pública especial do ICE, Mônica Atkins.