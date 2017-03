Imigrante engana ICE saindo pela porta dos fundos da Corte

Diddier Salazar comparecia à uma audiência na Corte em Oregon, enquanto agentes do ICE esperavam do lado de fora da sala

Um procurador público em Oregon acredita que um juiz possa ter ajudado um imigrante indocumentado a enganar agentes do Departamento de Imigração (ICE), depois que ele saiu pela porta dos fundos da sala de audiências. Em janeiro, enquanto o réu Diddier Salazar alegava inocência com relação à acusação de dirigir intoxicado (DUI) perante a Juíza Mônica Herranz, no Condado de Multnomah, agentes esperavam do lado de fora, atrás da porta principal. Ele nunca saiu.

Todas as salas de audiência no prédio possuem 3 portas: A de entrada pública, uma que os juízes usam e outra para enviar detentos à penitenciária.

“Eu preparei o meu cliente. Eu disse, ‘eu não sei se eles (agentes) vão te pegar ou o quê, aqui está como se preparar”, detalhou o advogado de Salazar, John Schlosser. “Após a audiência na Corte, eu saí, fui até o corredor e sentei. O meu cliente nunca saiu. Eu não posso dizer que estou surpreso que ele não saiu, mas eu o expliquei as opções e assumo que ele tivesse sido levado para fora de outra forma”.

Salazar foi preso pelos agentes do ICE poucas semanas depois, após o comparecimento em outra audiência, mas as autoridades ainda investigam se ele teve qualquer tipo de ajuda para iludir o ICE. O réu, natural do México, já havia sido deportado antes. O advogado disse que não o tem contatado recentemente.

O procurador acha preocupante que a Juíza Herranz tenha permitido que isso acontecesse. A magistrada é membro do comitê de diretores do Oregon Hispanic Bar Association. “Eu fiquei preocupado porque, devido ao fato, o que eu ouvi parece violação criminosa da lei federal ou violação ética”, disse o Procurador Público Federal Billy Williams. “Geralmente, estamos falando de obstrução da justiça”.

Há práticas comuns, mas não regras oficiais relacionadas a quem deva usar cada porta, disse a Administradora da Corte Bárbara Marcille. “Nós estamos determinar exatamente o que aconteceu e se qualquer regra ou política foi de fato violada”.

Williams acrescentou que não se trata de uma investigação criminal, mas que quer saber o que aconteceu de errado. “Onde quer que o ICE aborde alguém que ele sabe que possui antecedentes criminais e investigou para saber se esse indivíduo não está legalmente no país, ele o detém, esse é o trabalho dele”.

“Nós não argumentamos o fato de que eles (agentes) têm um trabalho a fazer”, disse o juiz principal Nan Waller. “Entretanto, seria bom se eles não estivessem no interior da Corte”.

A Governadora Kate Brown disse que “a incerteza da política migratória em nível federal está gerando medo e preocupação nas comunidades por todo Oregon”.

“A confiança nas instituições públicas é minada quando os residentes em Oregon buscam a ajuda das autoridades públicas e ao invés disso encontram desconfiança daqueles que deveriam ajuda-los”, acrescentou. “Esse tipo de medo também põe em risco o crescimento econômico de Oregon; o nosso estado depende de políticas migratórias que permitam que Oregon dispute no mercado global”.