Imigrante faz campanha para jovem com anorexia

Stephanie Veloso Rodas, de 28 anos, pesa menos de 70 libras (31 quilos) e está internada no Hospital Mount Sinai, em Nova York

Há mais de 15 anos, Stephanie Veloso Rodas, de 28 anos, residente em Nova York, luta contra a anorexia nervosa, um problema psicológico que acarreta em desordem alimentar e pode levar a morte. Em meados de fevereiro, o estado de saúde da jovem piorou e ela quase faleceu. Na busca pelo tratamento adequado, o mais breve possível, Janete Rodas, irmã de Stephanie, lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/save-steph, cujo objetivo é arrecadar US$ 100 mil. A verba angariada será utilizada para internar Stephanie na clínica Monte Nido (www.montenido.com), especializada no tratamento de portadores de anorexia nervosa e bulimia.

“Em meados de fevereiro, nós estivemos muito perto de perdê-la. Atualmente, nós enfrentamos uma situação de vida ou morte. Ela está agora pesando menos de 70 libras (31 quilos) e tudo que queremos e precisamos é coloca-la no programa certo rapidamente. Ela merece a oportunidade de viver uma vida real. Ela não foi feita para deixar essa vida tão cedo assim. Nós precisamos ajudar a salvar da minha irmã”, postou Janete no GoFundMe.com.

O tratamento contra a anorexia nervosa é caro, longo e muitas seguradoras de saúde não cobrem os custos. “No momento, não há fundos disponíveis para colocar a Stephanie em tratamento (interno ou externo). Tudo o que nós podemos dá-la é fé, coragem, apoio emocional e bastante amor, mas infelizmente isso não é o suficiente. Infelizmente, a minha família é composta da minha mãe e irmã, pois nós perdemos o nosso pai há 8 meses devido a um ataque do coração. O coração dele não aguentou mais ver a filha dele sofrer desse jeito. Ele sentiu-se desesperançado, nós todos nos sentimos desesperançados”, postou Janete.

“Será uma jornada longa e cara. Nós esperamos que vocês disponham de tempo para compartilhar a história dela, a luta dela em encontrar tratamento adequado e muitos outros fatores que fizeram dessa batalha muito mais difícil de lutar”, acrescentou.

Até a tarde de quarta-feira (15), a campanha no site GoFundMe.com angariou US$ 17.959. Os interessados em doar, qualquer valor, anônimo ou não, devem clicar no link: https://www.gofundme.com/save-steph