Imigrante foge de aeroporto na hora da deportação em NY

Após ter as algemas retiradas, Mohamadou Lamine Mbacke correu e desapareceu entre os outros passageiros

Na quarta-feira (28), as autoridades federais informaram que um imigrante “violento” fugiu no momento que estava sendo deportado ao seu país de origem, no Aeroporto Internacional JFK, em New York City. O detento Mohamadou Lamine Mbacke, de 31 anos, estava para ser enviado de volta ao Senegal quando fugiu e embarcou num taxi, na noite de terça-feira (27), segundo um porta-voz do Departamento de Imigração (ICE).

Três agentes estavam escoltando Mbacke, que é considerado um “criminoso violento”, desde Michigan a um voo rumo à África, quando um segurança do JFK pediu-lhes que removessem as algemas do imigrante. A inspeção ocorreu no Terminal 4, às 8 horas da noite, detalharam as autoridades. Assim que as algemas foram retiradas, Mbacke correu e desapareceu entre os outros passageiros.

Os agentes do ICE passaram cerca de 1 hora procurando por Mohamadou no aeroporto antes de notificarem os policiais do Port Authority, que verificaram as câmeras de segurança e descobriram que ele havia fugido num taxi amarelo. Ele tem 6.3 pés (1.92 metro), pesa cerca de 190 libras e trajava camisa preta ou roxa, jeans e tênis.

O ICE pediu que qualquer pessoa que veja Mbacke contate imediatamente as autoridades e alertou o público para não tentar prendê-lo. Ele entrou legalmente nos EUA em 2005 e recebeu ordem de deportação porque os crimes cometidos violaram os termos do visto dele, detalhou Khaalid Walls, porta-voz do ICE.