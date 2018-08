Imigrante fratura as pernas ao pular de muro na fronteira

O indivíduo sofreu fraturas em ambos os fêmures, assim como uma lesão nas costas

No domingo (5), um homem que tentava entrar clandestinamente nos EUA pulando um muro que divide o país com o México fraturou as duas pernas ao cair de uma altura de 9.14 metros, na Califórnia, informou a Patrulha da Fronteira (CBP). O indivíduo ferido foi encontrado atrás de um mall, às 9:00 da noite, detalhou o comunicado de imprensa. Os paramédicos que chegaram ao local descobriram que ele havia sofrido fraturas em ambos os fêmures, assim como uma lesão nas costas.

O indivíduo, cujo nome, idade e nacionalidade não foram divulgados, foi transportado de helicóptero a um hospital em Palm Springs (CA), informaram as autoridades.

Os agentes da CBP emitiram um aviso de alerta sobre os perigos inerentes às tentativas de cruzar clandestinamente a fronteira dos EUA com o México.