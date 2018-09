Imigrante legal vence luta contra a deportação em New Jersey

Cloyd Edralin vive legalmente nos EUA há 30 anos e estava preso no Centro de Detenções de Elizabeth

O filipino Cloyd Tolentino Edralin não será deportado. Semana passada, após ter passado meses num centro de detenção, o residente legal permanente venceu o caso na Corte de imigração e foi liberado. “Hoje é um grande dia. Hoje, Cloyd está em casa!” Postou a família dele numa página no website GoFundMe.com, criada para angariar dinheiro para a defesa.

Em junho, agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam Edralin, de 47 anos, quando ele saía de casa para o trabalho como maquinista. As autoridades federais quiseram deportá-lo dos EUA. Ele imigrou há 30 anos e foi parado pela polícia há 11 anos de posse de um rifle de ar-comprimido e munição de plástico no interior do carro. Na ocasião, ele foi condenado a liberdade condicional.

Ele foi um dos 91 imigrantes detidos na “Operação Cross Check”, ou seja, uma série de batidas realizadas em New Jersey. Todos os imigrantes detidos, alguns deles legais, foram postos em processo de deportação. “Qualquer portador do green card (residência legal permanente) que tenha violado os termos de manutenção do status, como burlar a lei, está sujeito à detenção e remoção”, disse Emílio Dabul, porta-voz do ICE em Newark.

Na quinta-feira (20), depois de vários meses preso no Centro de Detenções de Elizabeth, Edralin compareceu perante um juiz que determinou o cancelamento da ordem para deportá-lo do país, informou a família dele. “O juiz até perguntou; por que nós sequer estamos aqui, enquanto avaliava os documentos do caso”, segundo a postagem no GoFundMe.com.

Os familiares e amigos de Edralin levantaram através da campanha US$ 16.755 para a defesa legal dele. Brandi Davison-Edralin, esposa americana nata do imigrante e mãe dos 4 filhos dele, disse que os advogados de imigração garantiram que o esposo poderia lutar contra a ordem de deportação.

“Todos eles disseram que não acreditavam que ele seria deportado”, disse ela depois de consultar diversos advogados.

O Reverendo Seth Kaper Dale, ativista migratório e pastor adjunto da Igreja Reformada de Highland Park, estava entre aqueles que chamaram a atenção para o caso de Edralin. “Faça uma prece de ação de graças, pois algumas vezes o bem vence o mal. Solidariedade com os nossos vizinhos em casos de crise na imigração”, postou o líder religioso em sua página no Facebook, divulgando a liberação do imigrante.

O próximo passo de Edralin é aplicar para a cidadania americana, informou a família dele.