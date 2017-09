Imigrante luta para recuperar filhos levados ao Brasil pelo pai

Desde fevereiro de 2016, a mineira Viviane Leite tenta reaver a guarda dos 2 filhos

O pesadelo vivido por Viviane Leite, de 30 anos, natural de Tiros (MG), moradora em Ocean Township, começou em 22 de fevereiro de 2016, quando o ex-marido e pai dos seus filhos levou sem permissão Christyan, de 9 anos, e Gabriel, de 7 anos, para viverem no Brasil. Os menores moram no município natal do pai, São Gotardo (MG), com a família paterna.

Viviane imigrou para New Jersey em 2004, onde conheceu o ex-marido e engravidou o primeiro filho em 2008. Entretanto, aproximadamente 6 meses depois de dar a luz, o então esposo foi deportado, fazendo com que ela também retornasse à Minas Gerais. Em 2010, mesmo sofrendo agressões domésticas por parte do marido, o casal teve o segundo filho no Brasil e, em 2014, a família decidiu retornar aos EUA.

Sem saber o que fazer, Viviane aplicou para o visto “U”, voltado a estrangeiros que são vítimas de crimes e cooperam com as autoridades americanas para o cumprimento das leis. Uma das vantagens desse tipo de visto e que, caso aprovado, não é levado em consideração como o estrangeiro entrou nos EUA. Além disso, a brasileira entrou com um pedido de devolução das crianças aos EUA tendo como base a Convenção de Haia.

Enquanto Viviane luta pela custódia dos filhos, o caso segue em sugilo no tribunal americano e ela espera receber um parecer favorável na recuperação dos menores.

O Brasil e os Estados Unidos são assinantes do Tratado de Haia, um acordo que garante a devolução de menores de idade aos seus endereços de origem nos casos considerados sequestro internacional de crianças. A Convenção de Haia é uma lei internacional que exige o retorno de uma criança à sua “residência habitual”, depois de tirada do país sem o consentimento legal de um dos guardiões legais.

Entre os casos mais notórios ocorridos nos últimos anos, está o do norte-americano David Goldman, que lutou vários anos para reaver a guarda do filho, Sean Goldman, levado de forma definitiva pela mãe ao Rio de Janeiro sem a autorização do pai. Na ocasião, David pensava que a ex-esposa, Bruna Bianchi, e Sean passariam somente duas semanas de férias no Brasil em companhia dos avós maternos. Entretanto, assim que chegou ao Rio, Bruna ligou para o ex-marido e comunicou-lhe que não retornaria mais aos EUA com o filho. Pouco tempo depois, ela divorciou-se de David e casou-se com um renomado advogado carioca, mas morreu de parto durante o nascimento de uma menina, fruto do segundo casamento. O caso deu origem a uma batalha judicial que durou vários anos, com Goldman conseguindo recuperar o filho.