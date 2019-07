Imigrante morre sob a custódia do ICE

O salvadorenho de 43 anos viajava em companhia da filha, cuja idade não foi divulgada

Um homem que cruzava a fronteira entre os EUA e México desmaiou num posto da fronteira e morreu depois de ter sido levado ao hospital. O indivíduo de 43 anos, cujo nome não foi divulgado, era natural de El Salvador. Ele estava acompanhado da filha, cuja idade também não foi divulgada.

As autoridades informaram que o indivíduo estava detido há 1 semana no centro de processamento central Rio Grande Valley em McAllen (TX). Ele havia sido examinado e apresentava problemas de saúde. O Congresso e o inspetor geral do Departamento de Segurança Nacional (DHS) foram notificados do falecimento, assim como o governo salvadorenho, segundo um comunicado emitido pela Patrulha da Fronteira (CBP).

O comunicado detalha que a causa da morte é desconhecida e que as autoridades aguardam o resultado da autopsia. A filha do indivíduo ainda estava sob a custódia da CBP, mas as autoridades pediram a transferência dela para um abrigo administrado pelo órgão que abriga crianças que cruzaram sozinhas a fronteira entre os EUA e México. Ela permanecerá no abrigo até para ser liberada para um guardião, um processo que poderá demorar várias semanas.