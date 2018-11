Imigrante preso pelo ICE morre em hospital na Flórida

Wilfredo Padron foi encontrado desacordado e levado ao Lower Keys Medical Center (LKMC)

Um detento sob a custódia do Departamento de Imigração (ICE) no Centro de Detenção do Condado de Monroe (MCDC) em Key West (FL) morreu na quinta-feira (1), num hospital local. Ele havia sido encontrado desacordado no interior da cela dele e as tentativas dos carcereiros de reanima-lo não surtiram resultado.

O cubano Wilfredo Padron, de 58 anos, faleceu no Lower Keys Medical Center (LKMC), em Key West (FL), às 7:17 da manhã. A causa oficial da morte ainda permanece sob investigação, mas especula-se que tenha sido decorrente de problemas cardíacos. Os funcionários do MCDC encontraram Padron desacordado na cela dele aproximadamente às 6:41 da manhã e imediatamente aplicaram passagem cardiovascular (CPR) e também usaram um desfibrilador automático externo. Às 6:49 da manhã agentes do Departamento de Bombeiros de Key West chegaram ao local e o transportaram ao LKMC, onde ele faleceu.

Consistente com os protocolos do ICE, as autoridades estaduais de saúde foram notificadas sobre a morte, assim como o escritório do inspetor geral do Departamento de Segurança Nacional (DHS). Além disso, as autoridades americanas informaram os representantes da Embaixada de Cuba.

O ICE está realizando uma revisão ampla do incidente, como faz em tais casos. Estatisticamente, mortes sob a custódia do ICE são extremamente raras e representam uma pequena fração com relação a toda a população carcerária. Tal revisão será conduzida pela liderança sênior do ICE do Departamento de Operações de Remoções & Cumprimento das Leis (ERO), o Departamento de Responsabilidade Profissional e o Escritório do Conselheiro Legal Principal.

Wilfredo possuía várias condenações criminais na Flórida e Texas e foi detido pelo ICE em 15 de agosto devido à uma ordem de deportação final emitida por um juiz de imigração em novembro de 2001. Ele estava detido enquanto aguardava o processo de deportação conforme a lei federal.

Padron foi o primeiro detento a morrer sob a custódia do ICE no Ano Fiscal de 2019.