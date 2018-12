Imigrante preso pelo ICE morre em hospital

Amar Mergensana foi detido pelas autoridades migratórias e recebeu ordem final de deportação na segunda-feira (5)

Na tarde de sábado (24), o russo Amar Mergensana, de 40 anos, que estava sob a custódia do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE), teve os aparelhos que o mantinham vivo desligados. Ele havia tentado o suicídio na quinta-feira (15) em sua cela no Northwest Detention Center. A equipe médica no local imediatamente ligou para o número de emergência 911 e iniciou os esforços para ressuscitá-lo. Amar foi levado às pressas para o Centro Médico Saint Joseph, em Tacoma (Wash.), onde ficou internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do hospital e conectado às máquinas que o mantinham vivo.

Enquanto Amar permaneceu ligado às máquinas até sábado (24), os registros médicos marcaram a data oficial da morte como domingo (18), dia em que as atividades cerebrais dele cessaram. A causa preliminar da morte foi identificada como lesão cerebral profunda devido à asfixia.

Apesar da participação dele em uma greve de fome, Amar permaneceu em boa saúde física antes deste incidente e foi monitorado diariamente pelos profissionais médicos do ICE Health Service Corps. Apesar de ter recusado as refeições fornecidas pelo centro de detenção por vários dias, ele começou a ingerir frutas frescas, água com eletrólitos e batidas em 19 de setembro, consumindo calorias suficientes para ser removido do status de greve de fome em 16 de outubro.

Amar foi posto sob a custódia do ICE depois de ter passado por um posto de entrada dos EUA sem a devida documentação para entrar ou permanecer no país. Ele recebeu compareceu perante um juiz de imigração e recebeu ordem final de deportação na segunda-feira (5). Ele estava agendado para ser deportado ainda em novembro. Amar é o segundo detento a falecer sob a custódia do ICE no ano fiscal de 2019.