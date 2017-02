Imigrante procurado por homicídio é preso em NJ

Kelbin Perez de los Santos era procurado pela polícia dominicana por ter atirado fatalmente em alguém durante uma briga em Santo Domingo

Semana passada, um indivíduo procurado por homicídio na República Republicana foi preso em New Jersey, informaram as autoridades migratórias. O foragido Kelbin Perez de los Santos, de 35 anos, era procurado pela polícia dominicana por ter atirado fatalmente em alguém durante uma briga em Santo Domingo, ano passado, detalhou o Departamento de Imigração (ICE) através de um comunicado.

Santos fugiu para New Jersey depois do homicídio. Ele foi transferido para custódia do ICE pelos agentes do Newark Fugutuve Operations e o US Marshals New York/New Jersey Regional Fugitive Task Force.

O ICE realizou interrogatórios e efetuou trabalho de vigilância antes de prender Santos. Ele está preso até ser deportado.

O comunicado não detalhou onde em New Jersey Kelbin foi encontrado e detido. O porta-voz do órgão evitou conceder mais detalhes sobre o caso.