Imigrante que fugiu do Ice no JFK é preso em Chicago

Mohamadou Lamine Mbacke foi detido numa cafeteria nas proximidades da estação Union em Chicago (Ill.)

Um senegalês que escapou dos agentes do Departamento de Imigração (ICE) no momento em que seria embarcado de volta ao seu país de origem num voo no Aeroporto Internacional JFK, em Nova York, foi capturado em Chicago (ill.). A prisão foi resultado da ação da equipe de busca aos fugitivos do órgão.

Mohamadou Lamine Mbacke, de 31 anos, estava sob a custódia dos agentes do ICE no JFK na noite de terça-feira (27), quando ele fugiu em meio à multidão. As autoridades se preparavam para embarca-lo num voo comercial momentos antes da fuga.

Câmeras de segurança registraram quando ele entrou num taxi. O fugitivo foi detido na sexta-feira (30) numa cafeteria nas proximidades da estação Union em Chicago.

O ICE detalhou que Mbacke entrou legalmente nos EUA em 2005, entretanto, violou os termos do status. Ele recebeu ordem de deportação em setembro de 2015.

Uma Corte de Imigração em Detroit ordenou a deportação de Mbacke depois que ele foi condenado em novembro de 2013 por um crime relacionado ao porte de armas. Na ocasião, ele foi sentenciado a 2 anos de detenção.