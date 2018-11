Imigrante se fere ao despencar de cerca na fronteira

O incidente ocorreu nas proximidades do posto de entrada em San Ysidro (CA)

Na noite de sexta-feira (23), uma mãe de 2 filhos tentou escalar uma cerca de aço na fronteira entre os EUA e México e foi perfurada por uma barra de metal em frente às crianças, informaram as autoridades. A guatemalteca de 26 anos perfurou o lado do tórax e nádegas quando caiu sobre pedaços de barras de ferro nas proximidades do posto de entrada no distrito de San Ysidro. A passagem fica entre as cidades de San Diego (CA) e Tijuana, México, segundo agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) através de um comunicado.

Os patrulheiros da CBP em San Diego resgataram e mulher, que sofreu ferimentos leves, e a levaram ao hospital local. As crianças, de 3 e 5 anos de idade, também foram encaminhadas ao hospital e liberadas para a custódia do CBP, detalharam as autoridades.

Rodney Scott, patrulheiro chefe do Setor de San Diego, criticou as ações da mulher como “não somente perigosas, mas também muito inconsequentes”.

“Essa mulher colocou a própria vida e as dos filhos em perigo”, disse Rodney.

A mulher disse aos agentes que ela não fazia parte da caravana de imigrantes que caminhou desde a América Central até a fronteira mexicana em Tijuana. Alguns dos imigrantes membros da caravana tentaram derrubar a cerca no domingo (25) e foram recebidos com gás lacrimogênio pelos patrulheiros americanos.