Imigrantes ainda podem usar carteiras antigas no Brasil

Desde o começo de maio, as carteiras de motorista (CNHs) estão sendo emitidas com QR Code para evitar fraudes

Para aumentar a segurança contra fraudes e cópias ilícitas na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) apresentou na terça-feira (9) o funcionamento da nova tecnologia de QR Code. Cerca de 300 mil carteiras já foram emitidas com o novo modelo desde 1º de maio.

O modelo antigo, sem código de barras bidimensional e dados criptografados, será substituído gradualmente, à medida que os motoristas forem renovando suas habilitações, que têm validade de cinco anos. A nova carteira não exige a substituição das CNHs cujo prazo de validade não tenha expirado.

A tecnologia permitirá que os dados dos motoristas brasileiros sejam acessados pela leitura do QR Code, que dará acesso ao banco de dados do Denatran, onde estará uma versão digital da CNH, com dados biográficos e foto do titular do documento.

Para o diretor do Denatran, Elmer Vicenzi, essa segurança não fica somente no campo da documentação de trânsito. “Essa implementação vai permitir a toda sociedade conferir a foto. Qualquer setor da sociedade poderá ter acesso, seja numa relação civil, seja numa relação empresarial, como bancos, cartórios e empresas de locadoras de veículos, por exemplo.”

Aplicativo de leitura – O aplicativo responsável por realizar a leitura do código é o “Lince”, já disponível para sistemas Android e iOS. Segundo a presidente do Serpro, Glória Guimarães, o QR Code da CNH é diferente dos comumente utilizados. “O que nós desenvolvemos foi uma combinação do QR Code existente hoje, que divulga apenas dados textuais, mais a fotografia, através de um software chamado H264, todo em software livre”, explicou.

O Denatran não prevê nenhum custo adicional aos motoristas, mas, como a emissão da CNH é regulamentada pelos estados, caberá às unidades da Federação regulamentar a taxa a ser cobrada.