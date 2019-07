Imigrantes denunciam senhoria brasileira que “inferniza” inquilinos

Sabrina Coelho relatou que passou momentos horríveis devido a maneira como era tratada pela proprietária, em Saugus (MA)

A brasileira Vanusa relatou aos jornais O jornal Brazilian Times e Globe News USA que estaria sendo alvo de um despejo ilegal promovido pela proprietária, que também é brasileira, de um apartamento em Saugus (MA). De acordo com as informações, a dona do imóvel tentou despejar, à força, os inquilinos, sem uma ordem judicial.

Após a história se tornar pública, mais um caso de inquilino que “sofreu” nas mãos da tal proprietária chegou ao conhecimento da mídia local. Novamente, o Globe News USA foi o primeiro veículo a fornecer os novos dados. A brasileira Sabrina Coelho disse que morou no imóvel durante 1 ano e que passou momentos horríveis devido a maneira como era tratada pela proprietária.

Ela ressaltou que, no início, foi o esposo da senhoria quem mostrou o imóvel para eles alugarem. “Quando vi a denúncia feita pela Vanusa eu não me surpreendi, pois era comum ter atrito com esta mulher”, fala Sabrina, afirmando que as discussões começaram quando ela instalou uma máquina de lavar roupas no imóvel alugado.

Sabrina explica que perguntou ao homem, cujo nome estava no contrato, se poderia montar uma lavanderia no banheiro e ele disse que sim. “Mas quando a mulher, que mora no andar de baixo, ouviu o barulho das máquinas, ela subiu correndo”, disse ela, ressaltando que não estava em casa neste momento.

Ainda, segundo Sabrina, a mulher entrou no apartamento sem avisar e foi ao banheiro. Um dos moradores estava seminu e ficou muito constrangido quando a viu.

“Quando ela viu as máquinas, ficou indignada e me ligou dizendo que jogaria tudo fora e que eu não podia ter lavanderia na casa”, relatou. “Eu disse que o marido dela foi quem autorizou, então, ela disse que ele não era o dono do imóvel. Neste momento, eu falei que o nome dele estava no contrato, então, ele tinha direito de decidir”, acrescentou.

De acordo com Sabrina, a dona do imóvel também arrumava confusão com outro inquilino deste mesmo apartamento e o chamava de “gigolô” e ele retrucava chamando-a de “vaca”. Depois de muitas brigas, o inquilino saiu do imóvel.

Sabrina lembra que no seu aniversário, ela convidou parentes do Brasil para passar um período com ela. “Mas quando eles chegaram, ela começou a maltratá-los, dizendo que eles não deveriam estar ali e que o contrato era apenas para três pessoas”, explica.

“Ela usava uma blusinha bem decotada e quase esfregava os peitos na cara das pessoas quando estava discutindo”, continua. “Ela balançava assim (faz gesto de uma mulher balançando os seios)”.

Quando o contrato estava para vencer, a mulher levou vários candidatos a novos inquilinos para ver o apartamento, mas Sabrina conseguiu alertar quase todos. “Só não consegui falar com a Vanusa sobre o comportamento da dona do local, pois ela (proprietária) ficou na porta. Nas outras vezes, ela levava o candidato e descia”, relatou.

No dia da mudança, final de junho, mais uma confusão promovida pela dona do imóvel foi registrada. Segundo Sabrina, o seu esposo colocou a caminhonete mais próximo para facilitar o carregamento de móveis mais pesados.

“Mas ela apareceu e mandou tiramos os veículos de lá, ameaçando chamar a polícia e mandar guinchar nossos carros. Eu, que já não aguentava mais, disse que não tiraríamos e retruquei da mesma forma que ela dias atrás: ‘lembra que disse para eu deixar meu carro na rua que ele era lixo, então, agora é hora de você deixar o seu lixo na rua’”.

Sabrina disse que resolveu contar a sua história para evitar que outras pessoas passem pelo mesmo problema. “Já imaginou um imigrante ilegal nas mãos desta mulher. Ela tem coragem de denunciá-lo ao ICE”, afirmou. “Graças a Deus estamos livres dela”, finaliza ressaltando que o marido dela é uma excelente pessoa, mas que o filho adolescente da ex-senhoria está indo para o mesmo caminho. “Ele xinga as pessoas e gosta de humilhá-las”.