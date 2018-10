Imigrantes detidos enfrentam dificuldades em denunciar abusos

Em dezenas de casos envolvendo abusos sexuais, os investigadores federais ficaram do lado dos agentes acusados

Duas horas depois de serem autuadas num posto da Patrulha da Fronteira (BP) em West Texas, duas irmãs adolescentes naturais da Guatemala denunciaram que um agente teria realizado uma revista de forma inapropriada. O agente em questão denunciou as alegações, incluindo àquela em que elas dizem que ele tocou as genitálias delas. Ele insistiu que somente colheu as impressões digitais das jovens antes de leva-las para a cela. A investigação culminou nas palavras das irmãs contra a palavra do agente. Em dezenas de casos similares, os investigadores federais ficaram do lado dos agentes.

Ativistas dizem que o caso, citado num relatório feito por investigadores internos, revelou os diferentes tipos de obstáculos que os imigrantes detidos enfrentam quando fazem denúncias de comportamento inapropriado; mesmo quando foram feitos imediatamente depois do incidente, como as duas irmãs fizeram.

“Na verdade, essas mulheres, na falta de uma palavra melhor, felizardas de que o caso delas foi investigado”, disse Christina Mansfield, fundadora do grupo Freedom for Immigrants. “Elas são a minoria extrema no que diz respeito a isso”.

As irmãs, com 17 e 19 anos, entraram clandestinamente nos EUA em julho de 2016, vários dias depois de saírem de sua vila na Guatemala. Elas foram detidas por patrulheiros logo depois que cruzaram a fronteira. O posto onde elas foram detidas não possui câmeras de segurança na sala de recepção. A sala para onde elas foram levadas, posteriormente descrita como um depósito ou armário embutido, não é usada para o recolhimento de impressões digitais, pois as irmãs disseram que não tocaram em nada. Além disso, o agente em questão alegou que estava sozinho com as jovens devido à falta de mão-de-obra.

As irmãs foram pelos agentes ao posto Presídio Border Patrol e postas na mesma cela. Os patrulheiros que as prenderam saíram em outra missão. Segundo o relatório, um terceiro agente tirou a irmã mais velha da cela. Ele disse aos investigadores que autuou e colheu as impressões digitais de cada uma antes de retorná-las à cela. A irmã mais velha contou uma estória diferente. A jovem disse que o agente a levou para um quarto nos fundos que tinha uma mesa repleta de bebidas e comida. Lá, a jovem relatou que o patrulheiro disse-lhe para levantar a suéter e vestido dela. A jovem disse que depois que uma fotografia caiu do sutiã dela, o agente o levantou. Então, relatou, ele disse-lhe para baixas a calça comprida e calcinha, então, tocou na genitália dela com a parte de fora das mãos.

A irmã mais nova também alega ter sido submetida ao mesmo tipo de “investigação”. As diretrizes da BP proíbem que agentes do sexo masculino revistem mulheres, “exceto em circunstâncias excepcionais”, e somente na presença de outro agente para observar. Ainda segundo as diretrizes, a busca numa cavidade vaginal deve ser realizada por um profissional médico e em instalações médicas.

Eventualmente, as irmãs foram liberadas e vivem com a mãe delas na Califórnia. Desde então, uma das irmãs acionou judicialmente o Governo dos EUA. Documentos no tribunal revelaram que ambas as partes agora discutem um acordo.