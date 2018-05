Imigrantes e ativistas fazem “Fiesta” para advogado racista

Aaron Schlossberg irritou-se ao ouvir os funcionários de um restaurante falarem espanhol e ameaçou denunciá-los ao ICE

Na sexta-feira (18), uma multidão de manifestantes, acompanhados por uma banda de mariachi, gritou, cantou e fez uma serenata em frente ao prédio onde mora o advogado Aaron Schlossberg, em Manhattan (NY). A manifestação foi em resposta ao “surto racista” tido por ele contra os falantes do idioma espanhol, no início da semana.

A “Fiesta” foi composta de música, tacos, além de ultraje e alegria. Uma bandeira mexicana foi hasteada no topo do prédio onde mora Schlossberg, na região do Upper West Side da ilha.

“Nós falaremos em espanhol”, disse Carlos Jesus Calzadilla, presidente do Young Progressives of America. “A realidade é que nós contribuímos muito, somos parte dessa experiência americana e não permitiremos que racistas nos silencie”.

Schlossberg não apareceu na janela ou portaria do prédio.

Na terça-feira (15), o advogado foi gravado num vídeo no interior de um restaurante em Manhattan gritando com os funcionários do estabelecimento por falarem em espanhol com os fregueses. “Eles têm a coragem de virem aqui e viverem do meu dinheiro. Eu pago os benefícios sociais deles”, reclamou ele. “O mínimo que vocês deveriam fazer é falar inglês”.

Além disso, Schlossberg ameaçou telefonar para o Departamento de Imigração (ICE), pois alegou estar convencido de que os trabalhadores do restaurante estavam ilegalmente nos EUA.

Inicialmente, a banda de mariachi estava agendada para tocar em frente do escritório onde o advogado trabalhava, mas o dono do imóvel o despejou depois que o incidente viralizou nas redes sociais, então, o protesto mudou-se para a frente do prédio onde ele mora.

Dois políticos locais apresentaram uma ação judicial por má conduta contra Schlossberg e o escritório dele recebeu notas negativas no website Yelp. Um artigo de opinião no jornal The Washington Post sugeriu, na sexta-feira (18), que talvez seja hora de se afastar um pouco da “vigilância na internet”, mesmo para um “advogado racista que viralizou”.