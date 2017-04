Imigrantes não precisam fazer cadastrar título

O registro biométrico, atualmente realizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais no Brasil, não se destina aos eleitores residentes no exterior

O Consulado-Geral do Brasil em Nova York esclarece que o cadastramento biométrico, atualmente realizado pelos Tribunais Regionais Eleitorais no Brasil, não se destina aos eleitores residentes no exterior. Eleitores que tencionam continuar residindo fora do Brasil devem pedir transferência de seus títulos de eleitor para a Repartição Consular de sua jurisdição. É obrigação constitucional comparecer para votar nas eleições para Presidente e Vice-Presidente da República; o não-comparecimento em três eleições sucessivas dá ensejo ao cancelamento do título eleitoral, pré-requisito para os trâmites relativos ao cadastro de Pessoas Físicas (CPF), posse em cargos públicos, entre outros.

Em seu website, o Consulado em Nova York informou que “Todos os formulários de solicitação de serviços consulares são de fácil compreensão e podem ser preenchidos pelo próprio cidadão. Não é necessário pagar uma terceira pessoa para preenchê-los. Se tiver alguma dúvida, peça ajuda a amigos e familiares, ou nos mande um e-mail. Dê valor ao seu dinheiro”.

Caso o título de eleitor já tenha sido cancelado, o eleitor deverá comparecer à repartição Consular ou Embaixada do Brasil que atenda à sua localidade, munido de documento oficial de identificação, ou comparecer a qualquer Cartório Eleitoral ou Central de Atendimento ao Eleitor, quando retornar ao Brasil. Mais informações estão disponíveis no site do TRE-DF (www.tre-df.jus.br), a quem cabe prestar as orientações aos eleitores no exterior.

O Consulado em Nova York recebeu novo lote de títulos eleitorais, que podem ser retirados a partir de hoje. A lista dos títulos recebidos pode ser acessada através do link: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/NovaYork/pt-br/file/Titulos%20Eleitorais%202016.pdf