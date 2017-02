Imigrantes podem sacar fundos inativos do FGTS sem ir ao Brasil

O brasileiro que mora no exterior também pode verificar online se possui saldo, antes de efetuar a solicitação

O Governo brasileiro anunciou recentemente a liberação dos fundos inativos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), fazendo com que inúmeras pessoas fossem às agências da Caixa Econômica Federal para verificar se elas têm saldos disponíveis. A novidade é que o brasileiro que mora no exterior também pode verificar online se possui saldo através do link da Caixa: https://www.contasinativas.cai xa.gov.br/pages/inter/home.htm l. Uma vez conferida a existência de saldo, o indivíduo deve preencher o formulário “Solicitação de Saque do FGTS” e apresenta-lo, com a carteira de trabalho ou rescisão de contrato, à uma representação consular.

. Quem mora fora do Brasil:

A Assessoria de imprensa da Caixa informou que existem três situações distintas nas quais o brasileiro que mora fora do Brasil pode solicitar seu fundo inativo:

. Tem conta de poupança na Caixa Econômica Federal: Quem tem poupança na Caixa não precisa ir ao Consulado brasileiro de sua região, pois os valores serão depositados automaticamente.

. Não tem conta na Caixa: Caso você não seja cliente da Caixa, deverá imprimir o formulário de “Solicitação de Saque do FGTS” que pode ser obtido no link: goo.gl/ey8G2X. Depois de preenchido, o solicitante deve ir ao Consulado com toda a documentação (original e cópia) que comprova o direito de movimentar a conta vinculada. Este formulário deve ser assinado na presença de um representante consular. Em seguida, os valores serão creditados em uma conta bancária de titularidade do trabalhador.

. Quem não tem conta bancária no Brasil: Caso não possua uma conta bancária em alguma agência no Brasil, você pode indicar alguém de sua confiança. O valor será liberado em até 15 dias úteis a contar da data da entrega da documentação, condicionada à certificação de que as condições exigidas para a movimentação da conta vinculada foram atendidas.

. Trabalhadores falecidos:

Entre as pessoas que têm legitimidade sobre os bens do trabalhador que morreu, estão o cônjuge ou os herdeiros. Com a liberação dos recursos em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, famílias de trabalhadores que morreram antes da edição da medida podem sacar o dinheiro. Nesse caso, para ter acesso aos recursos, é necessário apresentar a carteira de trabalho do titular da conta, além da identidade do sacador ao solicitar o resgate junto à Caixa Econômica Federal.

Entre as pessoas que têm legitimidade sobre os bens do trabalhador que morreu, estão o cônjuge ou os herdeiros. Caso a família não tenha um inventário deixado pelo ente falecido indicando a divisão de bens, é preciso ir até o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e solicitar a emissão de uma declaração de dependência econômica e da inexistência de dependentes preferenciais. Além disso, o INSS emite uma declaração de dependentes que podem receber a pensão por morte e que têm direito aos valores.

Também é necessário apresentar a identidade e o CPF dos filhos do trabalhador que forem menores de idade. Os recursos serão partilhados e depositados na caderneta de poupança desses dependentes, que só poderão acessá-la após completarem 18 anos.