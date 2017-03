Imigrantes poderão opinar sobre os efeitos no clima do Brasil

Os cidadãos podem enviar online propostas para melhorar estratégias para enfrentar mudanças climáticas no país

O Ministério do Meio-Ambiente publicou o documento-base para a elaboração da Estratégia Nacional de Implementação e Financiamento das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs). Essa é a proposta inicial para abrir os debates sobre a implementação de decisões assumidas no Acordo de Paris, em vigor no Brasil desde novembro do ano passado. A partir do acordo, o país assumiu o compromisso de implantar ações e medidas que apoiem o cumprimento das metas estabelecidas nas NDCs.

As sugestões enviadas até 15 de março serão encaminhadas ao Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. Para participar, os interessados devem preencher o formulário e enviar para o e-mail [email protected].

O Fórum é responsável por coordenar a elaboração da estratégia brasileira para o alcance das NDCs. O documento-base, que não antecipa a posição do governo sobre o tema, foi elaborado por consultoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A Estratégia Nacional será articulada entre o governo federal, governos estaduais e municipais, setores relevantes da economia e segmentos da sociedade, entidades representativas, organizações não governamentais, movimentos sociais e demais grupos.